Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Europees hof vernietigt fiat voor coronasteun Air France-KLM

De Europese rechter heeft een streep gezet door de goedkeuring van miljardensteun waarmee Frankrijk vliegmaatschappij Air France-KLM door de coronacrisis wilde helpen. De Europese Commissie, die toestemming gaf voor de staatssteun, heeft zijn taak volgens het Gerecht van de Europese Unie niet zorgvuldig uitgevoerd.

Het Gerecht, dat onderdeel is van het Europees Hof voor Justitie, geeft concurrent Ryanair opnieuw gelijk. De Ierse prijsvechter vocht al meermaals met succes coronasteun van overheden voor rivalen aan. Die geven doorgaans nationale luchtvaartmaatschappijen een oneerlijk voordeel en schaden daarmee de vrije concurrentie, betoogt Ryanair.

Frankrijk, grootaandeelhouder van Air France, hielp het bedrijf in 2020 met een staatsgarantie van 4 miljard euro plus een aandeelhouderslening van 3 miljard. Een jaar later stak de regering in Parijs nog eens 4 miljard in de vliegmaatschappij. Die kwamen alleen ten goede aan de Franse tak van het bedrijf, beweert Parijs.

‘Banden’

Maar dat is de commissie niet grondig genoeg nagegaan, vindt het Gerecht. Het is niet uitgesloten dat ook het concern Air France-KLM en de Nederlandse tak KLM hebben geprofiteerd. De commissie had „de banden tussen de vennootschappen die tot dat concern behoren met bijzondere waakzaamheid dienen te onderzoeken”.

De commissie kan nog in beroep tegen de uitspraak van het Gerecht.

ANP

Reacties