Albert Verlinde komt in Vandaag Inside terug op Eus en mening over boa’s: ‘Ik vind dat niet kunnen’

Het deed nogal wat stof opwaaien, de mening van Özkan Akyol over boa’s. Maandag gaf hij in Vandaag Inside af op boa’s. Kort door de bocht kwam het er op neer dat boa’s mensen zijn die qua werk niets anders kunnen. Albert Verlinde kwam er in de talkshow gisteravond op terug.

„Als je niks kan, word je boa”, zei schrijver en tv-maker Özkan Akyol, oftewel Eus, maandag. Vorige week zag de man, van soms pijnlijke momenten in Sterren op het Doek, in het centrum van zijn woonplaats Deventer een pakketbezorger in de avond hard werken. „Je mag eigenlijk bij ons niet op het plein komen. Maar die jongen moet zijn pakketjes bezorgen en draait nu overuren. Dan komen er twee boa’s, die houden hem tegen en geven ook nog een boete. Dan denk ik: geef hem een waarschuwing. Waarom meteen een boete? Die jongen werkt waarschijnlijk voor 4 euro per uur ofzo. Dan denk ik boa, ga gewoon weg.”

„Er zijn mensen, die moet je geen uniform geven”, vulde Johan Derksen aan. Eus: „En ze willen ook nog wapens Johan. Maar die schieten iedereen dood.” Derksen: „Onverantwoord. Boa’s zijn natuurlijk afgekeurde politieagenten, want niemand wil boa worden.” René van der Gijp greep lachend in: „Jongens, laten we nu stoppen. Er blijft van de boa dadelijk niets meer over.”

Terugkomen op boa’s-onderwerp Vandaag Inside

De meningen over boa’s maakten heel wat los. Vandaag Inside kwam er gisteravond nog even op terug, aangezwengeld door tafelheer Wilfred Genee: „We moeten misschien een beetje beter met mensen omgaan. Heb jij het gisteren gezien toevallig?”, vraagt hij aan Albert Verlinde. „Ja, ik heb het gezien”, zegt de musicalman. „Ik vind dat niet kunnen, nee, serieus.” Van der Gijp: „Hij kon niet meer stoppen.” Verlinde: „Nee, hij zou nog positief zijn ook. Krijg je dit, krijgen de boa’s een dreun. Dat snapte ik niet.”

Genee: „Er zijn 23.000 boa’s in Nederland, hè?” Verlinde: „Ja, en het stomme is: we hebben die mensen gewoon nodig, want we hebben niet genoeg politieagenten. Ze hebben het al niet makkelijk, want mensen nemen ze vaak niet serieus. En dan krijg je vanuit de nationale tv ook nog eens een douw. Nou, dat helpt voor je autoriteit.”

Video van boa Jackie

Eén van de 23.000 boa’s, ‘jeugdboa’ Jackie, had een videootje naar Vandaag Inside gestuurd en die werd getoond. Deze in het oog springende dame nodigde zichzelf in het programma uit om „met alle liefde en plezier” over het vak van de boa’s te vertellen en vroeg of Eus en de vaste VI-heren eens een dagje willen meelopen („hashtag bozeboa”). Zwaaiend: „Misschien tot snel.”

René van der Gijp: „Leuk joh, nodig uit. Moet je wel even je auto goedzetten. Anders heb je er een bon op zitten.” Johan Derksen: „Hartstikke leuke meid, maar we bedoelden Jackie ook niet.”

Vandaag Inside kun je terugkijken via Kijk.nl.

