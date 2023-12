Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Boa bij Op1 over sneer van Eus: ‘Zielig’

De sneer van schrijver en tv-maker Özkan Akyol (Eus) aan het adres van boa’s bij Vandaag Inside is helemaal in het verkeerde keelgat geschoten van boa’s en andere hulpverleners, vertelden ze gisteravond in talkshow Op1. Volgens hen zorgen zulke uitspraken alleen maar voor meer onveiligheid voor hun beroepsgroep. „Dit is echt niet oké.”

De uitspraak van Eus deed deze week al veel stof opwaaien. „Als je niks kan, word je boa”, zei Eus maandag in het programma Vandaag Inside. De dag erna kwamen de mannen van Voetbal Inside erop terug en concludeerde Wilfred Genee dat ze misschien ‘een beetje beter met mensen moeten omgaan’. De vakbond ACP BOA denkt na alle ophef na over een nieuwe naam en wil het handhaversvak hervormen, schreef het Algemeen Dagblad gisteren.

Boa spreekt zich uit in Op1

Gisteravond lieten hulpverleners van zich horen in Op1. Daar schoven ze aan om te praten over de veiligheid van medewerkers van hulpdiensten, zoals de politie, brandweer en ambulance. Met name rond oud en nieuw lopen de spanningen regelmatig hoog op. Boa Luïse van der Zouw vond dat Eus nogal een beperkt beeld had van de werkzaamheden, zei ze in Op1. „Ik vind het eigenlijk zielig dat hij zo weinig beeld heeft van een boa en dat dit het gedeelte is dat hij kent. En daarom wil ik hem uitnodigen een keer mee te lopen, van ‘Kijk zelf eens hoe wij het werk doen’.”

Volgens Pieter Verhoeve, burgemeester van Gouda, zijn zulke uitspraken een kwalijke zaak. Hij schoof aan om te praten over de campagne Handen af van onze hulpverleners. „Ieder jaar zijn er veel te veel meldingen van agressie en geweld jegens hulpverleners. Bij de politie, brandweer met name rond oud en nieuw, bij boa’s.”

‘Kletspraat van Eus’

De uitspraak van Eus over boa’s noemde hij ‘kletspraat’ die serieus genomen moet worden. „Zij zijn rolmodellen. Naar die talkshow kijken heel veel mensen, dan ben je toch voorbeeldig in je taalgebruik en dan doen woorden er toe”, zei hij. „Het kan toch niet zo zijn dat mensen die een voorbeeldfunctie hebben in de publieke zaak gewoon een complete beroepsgroep zitten te debunken? Ik vind dat echt niet oké.”

Ook demissionair minister Ernst Kuipers vond het te ver gaan, zei hij in Op1. „Het helpt ook niet in de discussie”, verwees hij naar de campagne tegen geweld tegen hulpverleners. „Voor ambulancepersoneel, spoedeisende hulppersoneel geldt hetzelfde. Dan helpt het niet om boa’s zo neer te zetten.”

