Autoriteiten Tsjechië: dader doodde dertien mensen en zichzelf

De Tsjechische binnenlandminister Vit Rakusan heeft gezegd dat de dader van de schietpartij donderdag in het centrum van Praag dertien mensen heeft gedood en volgens de politie pleegde hij daarna zelfmoord. Het was nog onduidelijk of hij door politiekogels was omgekomen of zichzelf had gedood. Rakusan stelde het aantal omgekomen slachtoffers van veertien bij naar dertien. „Wij kennen de identiteit van veertien omgekomen mensen, dertien slachtoffers van de gestoorde schutter en hijzelf.”

Een 24-jarige student van de Karelsuniversiteit richtte donderdag een bloedbad aan op een faculteit in het centrum van de Tsjechische hoofdstad. Er vielen 25 gewonden onder wie ook een Nederlander.

Alle slachtoffers waren in het universiteitsgebouw, aldus politiechef Martin Vondrasek. De schutter had volgens Vondrasek „een enorm arsenaal aan wapens en munitie”. De schutter wordt ook verdacht van twee moorden eerder deze maand.

ANP

Reacties