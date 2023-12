Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zet je schrap: het wordt loeidruk in het verkeer

Wie vandaag de weg op moet, moet zich schrap zetten voor flink wat extra drukte in het verkeer. De boosdoeners: dit weekend begint de kerstvakantie voor veel Nederlanders én het is slecht weer.

Het is traditioneel drukker op de weg als de kerstvakantie begint, zowel tijdens de spits als daarbuiten. Die extra drukte wordt veroorzaakt door vakantieverkeer op weg naar bestemmingen in zowel binnen- als buitenland. Mogelijk komt de vrijdagavondspits daardoor al eerder op gang, waarschuwt Rijkswaterstaat.

Verwachte drukte in het verkeer door slecht weer

Tijdens de donderdagavondspits voor de herfstvakantie stond er volgens Rijkswaterstaat ruim 600 kilometer file en op de vrijdag ruim 500 kilometer. Vorig jaar bleef de verwachte drukte voorafgaand aan de kerstvakantie uit. Maar door het slechte weer dat wordt verwacht, met veel wind en regen, kan dat volgens Rijkswaterstaat nu anders zijn.

Gisteren raasde storm Pia hevig over ons land, de eerste echte winterstorm van dit jaar. De Nieuwe Waterweg werd zelfs afgesloten. Vandaag is het minder hevig, maar nog steeds belabberd. De dag verloopt volgens Weeronline buiig en winderig. In de middag gaat het op steeds meer plaatsen regenen en de avond blijft onstuimig. Aan de westkust zijn zware windstoten rond 80 km/uur mogelijk. Het wordt 9 tot 11 graden bij een stevige wind.

De vooruitzichten voor de komende tijd

Het weekend verloopt volgens de weersite wisselvallig en zeer zacht. Zondag wordt het zelfs 13 graden, wat bijzonder warm is voor de tijd van het jaar. Ter vergelijking: normaal gesproken schommelt de temperatuur rond de 6 graden.

Ook eerste en tweede kerstdag zijn erg zacht, met zelfs af en toe zonneschijn. Niet die gedroomde witte kerst dus. Na de kerstdagen gaan de temperaturen iets omlaag, maar echt winterweer wordt het zeker niet.

Het viel dit jaar met bakken uit de hemel. 2023 gaat nu al de boeken in als het natste jaar ooit. Door de regenval van de afgelopen dagen is het jaar 2023 het kletsnatte 1998 gepasseerd.

