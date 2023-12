Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bakken kritiek op reality-award winnaars bij BEAU: ‘Het moet niet gekker worden’

Voor het eerst werden er prijzen uitgereikt voor de beste realityprogramma’s op de Nederlandse televisie, de Dutch Reality Awards. Bij BEAU zijn de grote winnaars aangeschoven, maar zij kunnen op flinke bakken kritiek rekenen.

Op sociale media klinken negatieve reacties. „Te schunnig voor woorden”, zegt een kijker over de winnaars van de prijs.

Realitywereldje

Het zijn Michella Kox en Louisa Janssen van Echte Meisjes in de Jungle die er met de prijzen vandoor zijn gegaan. Ze praten over de winst bij BEAU.

„Je bent allang blij als je een dag geen ruzie hebt”, zegt Kox over het programma waarin een aantal vrouwen in een jungle worden gedropt om te strijden voor luxe en de winst. Kox zit al langer in het realitywereldje, maar wat is daar zo leuk aan? Dat vraagt presentator Beau van Erven Dorens zich af.

‘Je hebt geen filter’

„Weet je wat het is, je hebt geen filter. Jij zit hier al presentator. Je hebt een filter. Jij kan niet zomaar boos worden op je gasten, je kan eigenlijk weinig emotie tonen. Ik kan dat allemaal wel en weet je hoe heerlijk dat is?”, aldus Kox. „En je krijgt er voor betaald. Ja, het is super.”

Kox gelooft dat er in ieder mens een „stukje reality” zit. „Sommige dingen die in het programma zijn gebeurd waren pijnlijk“, aldus Louisa Janssen. Wat Kox betreft was het seizoen van Echte Meisjes In De Jungle – dat begin dit jaar te zien was bij Videoland – een „generale repetitie”. Dat zegt de doorgewinterde realityster later in gesprek met het ANP.

Onderwerp van gesprek bij BEAU

Kijkers waren echter niet te spreken over het onderwerp van gesprek bij BEAU. „Het moet niet gekker worden”, zegt een X-gebruiker bijvoorbeeld.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het is vrijdagavond dus bij #Beau komt de ordinaire trash & filth onder de steen vandaag gekropen: @michellakox en @LouisaYoutube. Trash van de bovenste plank. Te schunnig voor woorden. #Meisjesindejungle — ⭕ Peter Kennedy ⭕ (@peterkendy) December 1, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik zag net een item over 'Echte meisjes in de jungle' bij #beau en twijfel nu ernstig over de definitie van het woord 'Echte'. — Gerrit Jaap Driesens (@gj3sens) December 1, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik zit even #Beau terug te kijken. Daar is een soort van persoon uit #meisjesindejungle – Michella Kox – figuur.

Ik kan tien foto's laten zien, maar het mens heeft geen ogen? Of is ze buitenaards (een lizard?) Duivels kind? Kan iemand haar makeup tips geven? ENG pic.twitter.com/ouew7nez9N — Alexander van Netten (@AlexvanNetten) December 2, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het moet niet gekker worden! Een prijs winnen, door helemaal niets te kunnen! En niets bij te dragen aan de wereld. Wat een afbreuk van de mensheid

#beau — Marco Koch (@cthbOosterhout) December 1, 2023

BEAU terugkijken kan via Videoland.

Reacties