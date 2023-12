Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

D66: kans op extra zetel heel klein bij mogelijke hertelling

D66 acht de kans „heel klein” dat een mogelijke hertelling bij vier stembureaus in Tilburg nog tot een extra zetel in de Tweede Kamer kan leiden. „Die kans is heel klein. Want dan moeten in vier stembureaus nog 160 stemmen naar ons gaan en moet er bij de SP niks veranderen”, laat een woordvoerder van de partij weten.

De oude samenstelling van de Tweede Kamer komt zaterdag opnieuw bijeen om te besluiten over een mogelijke hertelling van een deel van de stemmen die zijn uitgebracht tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Bij de stembureaus in Tilburg zijn namelijk „onverklaarbare telverschillen” geconstateerd.

D66 eindigde bij de verkiezingen onlangs op negen zetels. De laatste restzetel, en daarmee de 150e zetel in de Kamer, gaat naar de SP, werd vrijdag nog bekend. D66 liep een mogelijke tiende zetel mis op 160 stemmen. De SP krijgt daardoor vijf zetels in de nieuwe Kamer, die volgende week wordt geïnstalleerd.

Geldige stemming

Ook een woordvoerder van de SP denkt niet dat de stemverdeling nog gaat veranderen. „We maken ons geen zorgen”, zo klinkt bij het bij de socialisten. Michiel van Nispen, die als nummer vijf op de lijst staat bij de SP, vindt het vervelend dat de vijfde zetel voor de partij, die hij moet gaan bekleden, door deze ontwikkeling nog steeds niet helemaal zeker is.

Pieter Omtzigt van NSC verwacht ook geen veranderingen. „Het zal de uitslag niet veranderen. Maar dit soort verschillen moet echt opgehelderd en onderzocht worden”, zei hij op X over de telverschillen.

Voor een geldige stemming in de Kamer moeten er zaterdag ten minste 76 Kamerleden aanwezig zijn, het zogeheten quorum. D66 verwacht volgens de woordvoerder in ieder geval met 17 van haar 24 Kamerleden uit de oude samenstelling voor de dag te komen. Bij de SP wordt meer dan de helft van de negenkoppige fractie verwacht.

ANP

