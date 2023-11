Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Beau van Erven Dorens herinnert zich vergeten Privé-interview weer: ‘Excuus aan jullie beiden’

Beau van Erven Dorens heeft excuses aangeboden aan Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds. De presentator bekende gisteravond in Shownieuws dat hij een interview (dat hij eerder vergeten was) toch heeft gegeven.

Santegoeds plaatste eerder maandag een deel van de audio van het gesprek online en stelde in zijn podcast dat hij een excuus verwachtte van Van Erven Dorens. Dat de presentator het gesprek niet meer kon herinneren, zou schadelijk zijn voor de betrouwbaarheid van Privé.

Van Erven Dorens herinnert zich het weer

„Ik heb het fragment teruggeluisterd en opeens kon ik het me weer herinneren”, verklaarde Van Erven Dorens in Shownieuws in een videoboodschap aan Santegoeds. Hij gaf vervolgens aan dat de hoofdredacteur al die tijd gelijk had, net als de betrokken Privé-journalist. „Dus excuus aan jullie beiden.”

Voor Santegoeds komt het excuus echter te laat. „Want je zet Privé voor lul en mij en iedereen die hier werkt”, vertelt de Privé-hoofdredacteur in de podcast. „Het tast toch je betrouwbaarheid aan.”

‘Zover is het nog lang niet’

Van Erven Dorens stelde vrijdag op Instagram dat hij verrast had opgekeken van het interview waarin hij zijn afscheid als presentator had besproken. Uit het interview bleek dat Van Erven Dorens over een jaar of drie zou willen stoppen met het televisievak.



Maar daar klopte volgens hem niets van. Als hij al zou willen stoppen, dan zou hij dat „eerst even met mijn vrouw delen en dan mijn familie en dan mijn bazen bij RTL en dan mijn collega’s en dan bij mensen lukraak op straat misschien en dan, heel ver in de diepte van mijn afscheidsaankondigingstournee, aan een krant of tv-programma”.

De presentator vervolgde dat met een tekst waarin hij duidelijk maakte „nog lang niet klaar is met dit vak”. „Ik vind het geweldig leuk en zie nog veel nieuwe uitdagingen. Als dat opdroogt, dan is het tijd om een nieuw pad in te slaan. En ik zal niet twijfelen om zo’n beslissing te nemen. Maar zover is het nog lang niet!”

