Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Louisa Janssen verklaart catfight Echte Meisjes in de Jungle: ‘Voelde me een freak’

Louisa Janssen, die meedoet aan het programma Echte Meisjes in de Jungle, is uit het programma gezet omdat ze medekandidate Esmee Ipema aanviel. Janssen vertelt nu in een video, gepubliceerd door RTL Boulevard, waar het fout ging. „In het begin ging alles goed. Ik had met niemand een probleem, en als ik dat wel had dan zei ik dat gewoon.”

Maar de sfeer sloeg om. Tussen Louisa Janssen en Esmee Ipema, waar Metro laatst een interview mee had, brak ruzie uit.

Drama in Echte Meisjes in de Jungle

Ipema werd door Janssen het rijstveld ingeduwd. „Ik ben totaal niet iemand die anderen lastig valt of anderen pest. Dat zie je ook in de rest van de serie”, verdedigt Janssen. „Ik ben zelf ook heel mijn leven gepest.” Ook vertelt de realityster dat ze therapie heeft gehad.

Toch heeft ze Ipema flink toegetakeld, vertelt Ipema zelf: „Ik had zoveel pijn dat ik… Ik viel gewoon elke keer weg. Vanaf dat moment weet ik ook niet veel meer.” Ze had ‘enorm veel pijn’ en haar arm zat in een mitella en moest daarom vroegtijdig stoppen met het programma. „Ik had het graag gewild. En als ik geen pijn had gehad en ik mocht door, dan was ik zeker gebleven. Maar helaas, het gaat niet.”

Louisa Janssen vraagt internet om vergiffenis

RTL, het bedrijf achter Videoland, ‘tolereert geweld niet’ en stuurt Louisa naar huis. Zelf reageert ze daar emotioneel op: „Ik zit daar tussen een stel vrouwen, dat zijn allemaal echte vrouwen, en ik zit daar dan tussen als ‘freak’ – zo zie ik dat dan op dat moment. Ik voelde me heel erg onzeker”, zegt de transgender vrouw die bekend is van haar realityshow Louisa en Rowan. Ze spreekt haar onzekerheid uit op Instagram: „Ik voelde me echt als een kat in het nauw. Ik vind het heel erg voor Esmee, maar ik kan het niet terugdraaien.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ze vraagt voor vergiffenis en begrip in haar post: „Er brak bij mij een stop in de jungle. Pesten en onrechtvaardigheid daar kan ik heel slecht tegen”, schrijft ze. „Ik vind het heel spijtig dat dit heeft moeten gebeuren, ruzie maken of vechten zit totaal niet in mij. Ik hoop dat jullie het mij vergeven en ook mijn goede kanten kunnen zien. Ik probeer altijd het beste uit het leven te halen”, eindigt ze de post.