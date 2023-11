Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Edwin Evers vanaf februari terug bij 538 met vrijdagmiddagshow

Edwin Evers keert na vijf jaar zonder vast programma terug op de radio met een vrijdagmiddagshow op Radio 538. De 52-jarige radiomaker presenteert vanaf 2 februari op vrijdagen het programma Evers & Co, samen met sidekick Cobus Bosscha en nieuwslezer Henk Blok.

Evers & Co is straks op vrijdagen tussen 14.00 uur en 18.00 uur te horen op de zender. De radiomaker presenteerde eerder 21 jaar lang de ochtendshow Evers Staat Op, waarvan achttien jaar bij Radio 538. Daar stopte hij mee in 2018. Sindsdien heeft hij geen vast programma op de radio gehad.

Evers liet vijf jaar geleden weten na 21 jaar Evers Staat Op terug te kijken „op een waanzinnige periode uit mijn leven”. „Na ruim twee decennia ochtendradio wil ik mij herbezinnen en nadenken over de toekomst.” De ochtendshow won meerdere Marconi Awards en kreeg in 2006 de Gouden RadioRing.

Sinds zijn vertrek bij Radio 538 in 2018 is de presentator nog weleens op de radio te horen geweest, onder meer op 538, Radio Veronica en Radio 10. Evers hield zich de afgelopen jaren vooral bezig met het maken van muziek.

