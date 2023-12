Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel lager is je hypotheek door een telefoonabonnement

Een toereikende hypotheek afsluiten is al moeilijk genoeg. Toch maken velen het zichzelf nóg moeilijker. En dat met een telefoonabonnement. Zo’n ogenschijnlijk onschuldige telefoon op afkoop, kost je al snel duizenden euro’s.

Benieuwd wat voor hypotheek jij ongeveer zou kunnen afsluiten met je huidige salaris? Dat zochten we eerder al eens uit voor bijvoorbeeld iemand met minimumloon en bij een modaal inkomen. Maar let goed op, want daar hebben we je telefoonabonnement niet meegerekend.

Telefoon en schuldregistratie

De iPhone 15 is uit, je staat te springen om een nieuwe telefoon, maar je hebt niet zomaar 1300 euro op de plank liggen. Verleidelijk om dan een abonnement af te sluiten waarbij je het toestel koopt op afbetaling.

BKR registratie

Sinds mei 2017 word je BKR geregistreerd als je een abonnement afsluit met een openstaand bedrag dat hoger is dan 250 euro. Moet jij dus meer betalen dan dat? Dan is de telecomprovider verplicht jouw abonnement BKR te registreren.

Gedurende de volledige looptijd van je abonnement blijft je telefoonkrediet aangemeld als een schuld. Zodra je je laatste betaling hebt voldaan, blijft de registratie nog 5 jaar staan. Heb je een betalingsachterstand van (meer dan) twee maanden? Dan is de telecomaanbieder verplicht dit ook te registreren en melden bij BKR.

Het effect op je hypotheek

Op zich niets mis met zo’n registratie. Zeker als je het krediet maandelijks op tijd betaalt, kan het ook een positieve registratie opleveren. Toch kan zo’n telefoon op afbetaling in het grotere geheel een hoop geld kosten. Het maandelijks bedrag dat je afbetaalt, wordt namelijk afgetrokken van de potentiële maandelijkse hypotheeklast die je kunt dragen.

Het maandelijkse hypotheekbedrag wordt daardoor dus lager ingeschat. Daardoor kan je hypotheek zomaar eens 20.000 euro lager uitvallen.

Grote gevolgen

In onderstaande tabel schetsen we verschillende situaties. In alle gevallen gaan we ervan uit dat er buiten het telefoonabonnement geen andere schulden zijn. De schatting is gebaseerd op de hypotheek-rekentool van de Hypotheker. We gaan uit van annuïteitenhypotheek met een rentevaste periode van 10 jaar. De leeftijd van de kopers schatten we op 30 jaar.

Samenstelling Inkomen Abonnementskosten

(Aantal abonnementen) Geschatte hypotheek Koppel 70.000 euro 0 euro 331.989 euro Koppel 70.000 euro 50 euro (1) 321.641 euro Koppel 70.000 euro 100 euro (2) 311.293 euro Single 50.000 euro 0 euro 211.265 euro Single 50.000 euro 60 euro (1) 198.848 euro

In bovenstaande tabel is te zien dat de effecten van een abonnement ingrijpend zijn. Een koppel met een bruto jaarinkomen van opgeteld 70.000 euro zónder abonnementen kan rekenen op een hypotheek van ruim 331.000 euro.

Allebeide een telefoonabonnement

Gaan we uit van exact dezelfde situatie met als enig verschil dat beide personen een telefoonabonnement hebben afgesloten, waarbij zij per persoon maandelijks 50 euro afbetalen? Dan blijft er van diezelfde hypotheek nog iets meer dan 311.000 euro over.

Twee abonnementen die maandelijks 50 euro kosten, zorgen dus voor 20.000 euro minder hypotheek. Dat kan toch behoorlijk wat potentiële paleizen uitsluiten.

