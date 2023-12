Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meesterzet zorgt voor plottwist in Expeditie Robinson: ‘Mooi gespeeld, kan niks anders zeggen’

Willem en Ilse hebben voor een flinke plottwist gezorgd op de Eilandraad van Expeditie Robinson. Daar stond veel op het spel, want wie doorgaat heeft een plek in de halve finale. Door een meesterzet wisten ze zichzelf veilig te spelen, ook al hadden de winnaars al hun pijlen gericht op Ilse, die de immuniteitsproef verloor en daarom de meeste stemmen op de Eilandraad kreeg. „Mooi gespeeld.”

Het hoofd van Mark Baanders stond eerst nog vrolijk toen er werd gevraagd of hij zijn immuniteitsmunt wilde inzetten. Dat wilde hij wel. Maar de grote klap kwam enkele seconden daarna, toen Ilse aangaf óók een munt in te zetten.

Dat hadden de ‘mannen van winnaarseiland’ – Mark, Floris en Guido – niet verwacht. Zij had toch helemaal geen immuniteitsmunt? Dat was dan ook de reden dat de drie alle stemmen op haar hadden ingezet. De munt was eigenlijk van Willem. „Onvoorstelbaar nobel en dapper gebaar”, zei Ilse over het weggeven van de munt.

Floris zat al over zijn gezicht te wrijven. Hij wist al hoe laat het was.

Twee duidelijke kampen tegenover elkaar op het eiland

Het is al weken erg spannend op het eiland met twee duidelijke kampen. Deze aflevering deden de overgebleven kandidaten (Guido, Mark en Floris aan de ene kant en Ilse, Jochen en Willem aan de andere kant) er alles aan om een plekje in de finale te bemachtigen.

Uiteindelijk wist Guido de proef te winnen. Al was dat vorige week al bekend, als je heel goed had opgelet in de vorige aflevering. De makers van Expeditie Robinson hadden door een foutje al verklapt wie de immuniteitsproef won.

De winst van Guido zorgde voor een flinke voorsprong van zijn team op het andere kamp, want zij hadden nu meer stemmen. Daarom moest er wel een plan gesmeed worden door Ilse, Jochen en Willem en dat plan kwam uit de koker van Willem. Die gaf zijn immuniteitsmunt aan Ilse, omdat het volgens het team niet anders kon dat zij zou worden weggestemd op de Eilandraad.

Plottwist op Eilandraad vol niet-geldige stemmen: ‘Mooi gespeeld’

Mark, Ilse, Ilse, Ilse, Ilse, Ilse, Ilse, Ilse, Mark, Mark, Ilse, Ilse zo waren er twaalf stemmen op de Eilandraad die allemaal niet geldig waren door de ingezette immuniteitsmunten. Maar bij de dertiende stem draaide presentator Art Rooijakkers de naam van Floris om. En daar kwam nog een stem bij, en nog een, en nog een.

Dat betekende dat hij net voor de halve finale de Expeditie moet verlaten. „Wat een slecht nieuws, wat een slecht nieuws”, reageerde hij direct

Of er iemand wat tegen hem wilde zeggen? „Ja, ik vind het heel rot, echt heel rot om afscheid te nemen. Ik moest een van mijn twee maatjes beschermen”, zegt Willem. „Mooi gespeeld, ik kan niks anders zeggen”, reageert Floris dan sportief.

Einde Expeditie Robinson voor Floris: ‘Wat een ellende’

De meesterzet van Willem was een scenario waar hij, Guido en Mark rekening mee hadden gehouden, zeggen ze. „Bij nader inzien was de munt bij Floris beter af. Maar hij zei: als het mijn tijd is, dan ga ik. Hij heeft zelf besloten dit scenario niet in werking te treden. Hij vond het ook risicovol voor mij. Dan ga ik er met opgeheven hoofd, als strijder uit.”

„Wat een ellende”, reageert Floris, die desondanks een lach op zijn gezicht heeft. „Ik had héél graag nog even gebleven. Ik heb echt elke dag zo ontzettend genoten. Iedere minuut met jullie allemaal, ik had geen seconde willen missen. Het is echt super jammer dat ik niet mee kan strijden in de halve finale, maar it is what it is.”

Expeditie Robinson-kijkers enthousiast over Eilandraad: ‘Zet van universitaire klasse’

Kijkers zijn ondertussen razend enthousiast over de meesterzet van Willem op de ‘fantastische Eilandraad’. Ook X hebben ze ‘alleen maar respect’ voor zijn zet van ‘universitaire klasse’. „Dit is misschien wel het allermooiste wat er is gebeurd in Expeditie Robinson in de afgelopen tien jaar.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit is misschien wel het allermooiste wat er is gebeurd in Expeditie Robinson in de afgelopen 10 jaar #ExpeditieRobinson — Rens (@sebastikimi) December 3, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dat Willem iets bedenkt is 1 ding. Maar dat hij het uiteindelijk ook nog durft om uit te voeren, zijn munt weg te geven met de kans dat hij er dan uitgestemd kan worden. Alleen maar respect! #ExpeditieRobinson — WillemG (@willemgerrits) December 3, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit was een niveau van universitaire klasse!! Wat een geweldige eilandraad was dit!! #expeditierobinson — Dennis Hofsté (@DennisHofste) December 3, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Oh ik ben zooooow team Willem!!!! Voor mij is hij echt een winnaar!!! Wat een fantastische eilandraad dit!!!#ExpeditieRobinson — Harriët (@H_arrie_T) December 3, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

*Laat Willem nooit alleen op een eiland met teveel tijd om na te denken…* #expeditierobinson pic.twitter.com/9Uc9wopnCQ — Britt (@BrittBR97) December 3, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat meesterlijk bedacht en gespeeld door Willem. Moedig ook. Hij is al een winnaar, maar wat gun ik hem ook de officiële titel van Robinson.#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/JhsdfUUVqm — Annelien (@AnnelienTK) December 3, 2023

Kijk de aflevering van Expeditie Robinson terug via Videoland.

Vorige Volgende

Reacties