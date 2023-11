Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Schaap’ Tijs van den Brink onderzoekt zijn Op1-rol in coronatijd: ‘Ben ik te braaf geweest?’

Dagelijks wordt EO-presentator Tijs van den Brink nog geconfronteerd met zijn eigen columns en tv-fragmenten uit de coronajaren. Klinkt er dan vooral ‘goed gedaan, Tijssie!’? Allesbehalve. De drek stroomt door, al lijkt corona voor velen al zo lang geleden. Van den Brink besloot zijn rol in die tijd, tegenover criticasters, eens goed onder de loep te nemen.

Het gaat om een speciaal tweeluik van het EO-programma Dit is de kwestie. EO-presentatoren onderzoeken daarin morele dilemma’s en ethische kwesties naar aanleiding van de actualiteit. De ondertitel luidt: De Coronakloof. Helemaal actueel is corona niet, maar voor Tijs van den Brink nog altijd wel, als hij op zijn social media-kanalen kijkt. Mensen noemen hem daar overigens niet altijd netjes Tijs, maar heel vaak ‘schaap’ en ‘marionet van de overheid’.

Interessant, zo dachten we bij Metro, dus bekeken we Dit is de kwestie alvast voor tv-rubriek Blik op de Buis. Metro kreeg zelf honderdmiljoenbiljoentriljoen berichten (over schapen gesproken…) dat ‘wij door de overheid werden betaald om dat corona-nepnieuws te verspreiden’. Een enkele keer vroegen we dan wanneer dat geld zou worden overgemaakt, maar dat werd allesbehalve gewaardeerd. „Oh, gaan we bijdehand doen?”, klonk het dan.

Zorgde Tijs van den Brink voor ‘de afbraak in ons land’?

Maar goed, een beetje zelfreflectie kan nooit kwaad. Dan heeft Op1-presentator Tijs van den Brink ook gedacht. Voor Dit is de kwestie trok hij door het land om vooral mensen te treffen die vinden dat hij het als journalist in coronatijd niet goed gedaan heeft. En dat is nog aardig gezegd.

„Ben ik te braaf geweest?”, vraagt Tijs van den Brink zich over de coronatijd af. Had hij meer tegengeluid over de coronamaatregelen laten horen? „Volgens de criticasters heb ik een grote bijdrage geleverd aan de afbraak van ons land in coronatijd”, zegt Van den Brink in de eerste aflevering. „Ik zou medeverantwoordelijk zijn voor de kloof die hierdoor is ontstaan in onze samenleving.”

Maurice de Hond is hard

Aan tafel bij Maurice de Hond is deze zetelpeiler en zelfbenoemd coronadeskundige het daar hardgrondig mee eens. „Wat het effect is geweest dat jullie als journalisten hebben gehad, is dat de tweedeling in de samenleving groter is geworden.” Kanttekening: als Op1 of een andere talkshow belde, trok De Hond zijn hardloopschoenen bijna aan om zich naar de studio en diezelfde ‘tweespalt-journalisten’ te spoeden. Kanttekening 2: dat was ook wel weer begrijpelijk, omdat hij een ander geluid wilde laten horen. Tijs van den Brink geeft eerlijk aan dat hij er moeite mee had om een tegengeluid aan zijn tafel te laten horen, als hij niet zeker wist dat het ‘onze’ gezondheid niet zou kunnen schaden. Het waren tenslotte onzekere tijden.

Van den Brink gaat in De Coronakoof onder meer ook de confrontatie aan met opiniemaker Marianne Zwagerman, wetenschapsjournalist Maarten Keulemans en zijn eigen Op1-collega Jort Kelder.

Tijs van de Brink lult zich er vrij gemakkelijk uit

Van den Brink ontmoet ook Carolien. Zij werd na een jaartje of dertig uit haar vriendinnengroep gegooid omdat ze anders over corona dacht („loop jij maar achter je fascisten aan”). Haar man en kinderen konden niet wennen aan ‘die nieuwe activistische moeder’ die ze in coronatijd werd. Nachtenlang was zij, met gelijkgestemden, bezig met het zogeheten zelfonderzoek.

Carolien verwijt de EO-presentator de breuk met haar vriendinnen en het feit dat ze niet meer de moeder kan zijn die ze wil zijn. Die ontmoeting lijkt in eerste instantie het meest interessant, maar loopt voor de kijker ietwat teleurstellend af. Tijs van den Brink lult haar eigenlijk vrij gemakkelijk onder tafel, of onder een bankje in het Amsterdamse Bos in dit geval. De twee gaan vrij goed uit elkaar.

Schoothondjes van de autoriteiten

Zoals eerder gezegd, een beetje zelfreflectie kan nooit kwaad. Goed dat Tijs van den Brink dat doet met de camera op z’n neus („wel een beetje laat”, is de mening van Jort Kelder). Misschien wel nodig ook, als je met je collega’s door iemand als Maurice de Hond ‘schoothondjes van de autoriteiten in coronatijd’ wordt genoemd.

Van den Brink herinnert zich dat hij best wat mensen aan de Op1-tafel heeft gehad die zich afzetten tegen de regels, die de QR-code belachelijk vonden of zich niet wilden laten vaccineren. Al waren die tegengeluiden er minder vaak dan viroloog Ab Osterhaus, geeft hij in Dit is de kwestie toe. Daar hoefde hij ook niet lang over na te denken, als je weet dat Op1 in die coronatijd op een gegeven moment Ab1 werd genoemd.

Aantal blikken uit 5: 4

Noot: interessant, interessant en Tijs van den Brink komt ook tot een soort van conclusie. Minpuntje: de twee afleveringen hadden best wat langer gemogen.

Het tweeluik van Dit is de kwestie is vanavond (woensdag) en volgende week woensdag om 22.17 uur te zien bij de EO op NPO 2.

