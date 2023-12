Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Chantal Janzen één de vertellers in In Het Wild: ‘Voortplanten, leuke handeling, heb het zelf ook gedaan’

Ja hoor, er is weer een docu-reeks over de natuur te zien. In Het Wild heet ‘ie’, is nu op Videoland te bekijken en gaat over wilde dieren in Nederland. De vier afleveringen hebben vier verschillende presentatoren. Waarom is Metro niet geheel duidelijk.

We bekeken voor Metro‘s tv-rubriek Blik op de Buis de tweede aflevering. De verslaggever is stiekem wel een beetje fan van Chantal Janzen en zij praat de boel in aflevering Klein Grut aan elkaar.

Aandoenlijke beestjes in In Het Wild

Vier bekende Nederlanders geven in de documentaire In Het Wild van natuurfilmmaker Luc Enting letterlijk een stem aan de natuur. Naast Chantal Janzen zijn dat Raven van Dorst, Jaap Reesema en René van der Gijp.

We maken kennis met een keur aan diersoorten die leven in Nederlandse natuurgebieden. Elk van de vier afleveringen wordt, zo stelt Videoland, „op passende wijze ingevuld door een bekende Nederlander met per aflevering een eigen specifieke thema”. Janzen, Van Dorst, Reesema en Van der Gijp zijn zowel als voice-over te horen, als wandelend in beeld.

Wat de RTL-streamingdienst ook stelt: „In Het Wild is een unieke documentairereeks die zowel natuurliefhebbers als nieuwsgierige kijkers zal boeien.”

Nou, dat valt wel mee

In Het Wild uniek? Nou, dat valt wel mee. Het is helemaal niet uniek eerlijk gezegd, gewoon leuk. Dat wel. Nederland heeft de ziekte dat alles maar uniek, unieker, uniekst wordt genoemd… waarbij die laatste twee aanduidingen uiteraard niet eens bestaan.

Als kijker zie je in In Het Wild namelijk onder meer de eekhoorn, everzwijnbiggetjes, vogels als de mus (en specifieker de koekoek), bruine kikkers, een vos en (edel)herten. Oftewel: dieren die je gewoon kunt tegenkomen, tot in je eigen tuin aan toe. Dat is toch wat anders dan een docu over nooit vertoonde beesten op de bodem van de oceaan of een pas ontdekt eiland in Azië. In Klein Grut van Chantal Janzen gaat het dus om de jonkies ‘der dieren’.

En die presentatrice en actrice máákt de aflevering. „Voortplanten, leuke handeling, ik heb het zelf ook gedaan”, zegt Janzen, ergens op de hei (daar loopt ze dan hè, niet dat voortplanten). „Maar de nasleep is behoorlijk veel werk.”

Beetje kinderachtig

Het is best interessant om te horen dat koekoeks (of is het koekoeken?) standaard voor hun kroost gastgezinnen zoeken. Maar over het algemeen zijn de teksten een beetje kinderachtig. „Wilde dieren, je komt ze overal tegen, ook vlakbij huis”, is zo’n voorbeeld. Een eenvoudige sloot heet opeens „een publiek zwembad”. Misschien had Chantal Janzen de teksten voor In Het Wild allemaal zelf moeten schrijven. Zij is is er ad rem genoeg voor om ze er geroutineerd uit te ‘flappen’. Gelukkig is er ook nog haar „mama heeft af en toe rust nodig. Of een glas wijn”.

René van der Gijp in In Het Wild

Wat dat betreft is het misschien het leukst om uit te kijken naar René van der Gijp. Die gaf in zijn talkshow Vandaag Inside al aan dat hij niet zo goed wist waar hij instapte. „Ik krijg overal aanvragen voor”, zei hij aan tafel. „Tegen 99 van de 100 dingen zeg ik ‘nee’ en soms een keer ja.”

Videoland had met In Het Wild dus mazzel. René van der Gijp niet, toen hij zijn teksten zag. Hij moest aan producent &C TV (Chantal Janzen dus) toegeven dat hij dat nooit en te nimmer uit zijn hoofd zou kunnen leren. De Vandaag Inside-man verklapte dat alle teksten op grote stukken behang werden geschreven en dat „dames die vasthielden, zodat hij het kon voorlezen”. Als die situatie zou worden uitgezonden, dan was In Het Wild heel wat ‘unieker’ geweest.

Verder niks mis mee hoor, al past zo’n docu misschien wat meer op NPO 1. De zwijnenbiggetjes zijn sowieso om op te vreten (nee, nee, nee… laat maar).

Aantal blikken uit 5: 2,5

Alle afleveringen van In Het Wild zijn nu op Videoland te zien.

