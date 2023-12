Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pijnlijk moment in Sterren op het Doek: kunstenaars kennen BN’er die ze portretteren niet

Kijkers van Sterren op het Doek waren gisteravond getuige van een pijnlijk moment: het werd akelig stil toen presentator Özcan Akyol de ‘ster’ van de aflevering bekendmaakte aan de kunstenaars. Niemand bleek actrice Johanna ter Steege te kennen. „En u bent…?”

In Sterren op het Doek geven bekende Nederlanders zich over aan drie kunstenaars die een portret van ze maken. Zo kwamen dit seizoen al Daan Schuurmans, Arjen Robben, Olcay Gulsen en Tineke de Nooij voorbij. Wie kent ze niet.

De verwachtingen zijn dus hoog bij kunstenaars Ellen, Frank en Renske, die zich verzamelden op een boerderij in Twente, de thuisbasis van de BN’er.

Kunstenaars mogen ster op het doek raden: Herman Finkers? Wibi Soerjadi? Jorien ter Mors?

Voor Renske voelt het toch een beetje als thuiskomen. Want net als Johanna ter Steege komt zij uit hetzelfde gebied. Dan zou zij misschien wel een idee hebben wie er straks geportretteerd wordt, zei Akyol. Want de BN’er heeft een link met Twente, zoveel is duidelijk.

Aan wie zij dacht? „Ik dacht nog aan Johan…”, en de camera richt zich dan op actrice Johanna ter Steege, die zich nog even verstopt houdt in een andere kamer. Haar blik verandert als ze hoort wie Renske bedoelt. „Johan Nijenhuis”, maakt ze af, doelend op de filmmaker en regisseur. Niet Johanna ter Steege, dus. De teleurstelling is van haar gezicht af te lezen.

En nee, Johan Nijenhuis zou het dus niet worden. Al maakt het Renske eigenlijk sowieso niet uit wie ze op het doek portretteert. Ook de andere kunstenaars mogen raden. Zij noemen Jorien ter Mors, Herman Finkers en Wibi Soerjadi. Nou, die worden het dus óók niet.

Akelige stilte bij kunstenaars Sterren op het Doek: ‘Nee, ik ken haar niet’

Dan is het tijd om de kunstenaars niet langer in spanning te houden en de gast erbij te halen, zegt Akyol. En dus komt Johanna ter Steege uit de andere kamer gelopen. „Ja, niemand wist het, hè. Nee”, fluistert de actrice terwijl ze binnenloopt. Het blijft akelig stil bij de kunstenaars.

Die schudden lichtjes met hun hoofd. Je ziet ze nadenken. Maar duidelijk is: ze weten totaal niet wie ze voor zich hebben staan. Dat durven ze in eerste instantie niet uit te spreken, totdat Özcan Akyol zegt dat hij iets aan het gezicht van Renske ziet. „Ik… ik, ik probeer haar gezicht thuis te brengen. Hallo”, zegt de kunstenaar.

Ook collega-kunstenaar Ellen komt er dan eerlijk voor uit: „Nee, ik ken haar niet, sorry.” Renske heeft wel lieve woorden voor Johanna ter Steege, die ze een prachtige vrouw noemt. „Daar word ik wel blij van als schilder.”

Ook na bekendmaking van de naam gaat er geen belletje rinkelen

Maar wie de kunstenaars nu precies voor zich hebben? Het blijft onduidelijk, totdat Akyol het benoemt. „Dit is Johanna ter Steege.” Maar er gaat nog altijd geen belletje rinkelen bij de drie kunstenaars. „En u bent…?”, vraagt kunstenaar Frank. De BN’er zegt dat ze actrice is.

Het blijft een ietwat ongemakkelijke situatie in Sterren op het Doek. Presentator Özcan Akyol doorbreekt de stilte door te zeggen dat hij de ruimte gaat verlaten. „Dan kunnen jullie even kennismaken met elkaar. Is dat goed?” Dat vinden de kunstenaars een goed idee. Want even kennismaken is wel nodig.

Kijk de aflevering van Sterren op het Doek van gisteravond hier terug.

Reacties