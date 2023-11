Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wie Is De Mol?-fans juichen om Kees van der Spek als deelnemer: ‘Cheese from the Bacon, het beste ooit’

Nog net voor hij komend jaar 60 jaar wordt, waagt Kees van der Spek de sprong in het diepe: hij doet mee aan Wie is de Mol? Fans zijn blij met de tv-journalist en kijken naar de start van het 24ste (!) seizoen op zaterdag 6 januari uit. „Kees van der Spek in Wie is de Mol? is het beste ooit”, klinkt zelfs op X.

Nu is dat laatste wat (of zwaar) overdreven natuurlijk, maar leuk en opvallend is de deelname van Van der Spek aan het tv-spel wel. Eerder schreven we bij de bekendmaking van de Wie is de Mol?-kandidaten weleens over mensen die tranen met tuiten huilden over het feit dat zij sommige BN’ers CN’ers of DN’ers vonden. Of nog nooit van ze hadden gehoord. Maar dat was in de tijd dat X nog Twitter heette, dus laten we even zitten.

Kees van der Spek: ‘Jaaaaaaaa, ik was erbij!’

Omroep AVROTROS maakte vandaag de deelnemers aan Wie is de Mol? reeks 24 bekend. Onder leiding van presentator Rik van de Westelaken zien we in Mexico de volgende mensen de strijd aan gaan om De Mol (vorig jaar Jurre Geluk) te ontmaskeren: wetenschapsjournalist Anna Gimbrère, artiest Babs Schutte, presentator Fons Hendriks, Oogappels-acteur Jeroen Spitzenberger, cartoonist Jip van den Toorn, drag artiest Justin Mooijer, Luizenmoeder-actrice Rian Gerritsen, artiest Rosario Mussendijk, presentator Tooske Ragas en dus good-old Kees van der Spek.

„Jaaaaaaaaaa, ik was erbij!”, onthulde de man van Oplichters Aangepakt ook zelf op Instagram.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dat Kees van der Spek voor tv Oplichters Aangepakt maakt, lijkt hem een geschikte kandidaat om De Mol te vinden. Maar ja, wat als hij zelf die Mol is?

Bijval voor Kees van der Spek

Bekend en onbekend reageert onder de post verheugd over de deelname van Kees van der Spek aan Wie is de Mol? „Jaaaaaaaaaaaa wat leuk Kees!!! Dat wordt een heerlijk seizoen met jou erbij”, zegt Kim-Lian van der Meij bijvoorbeeld. En Soy Kroon: „Eindelijk!!!!!” Oh ja, toen nog iemand: „Wie is de rest?”

In Mexico-Stad begint de zoektocht van Kees van der Spek en zijn Wie is de Mol?-concullega’s. Tijdens een groot feest worden de kandidaten ondergedompeld in Mexicaanse sferen. Maar echt genieten van de festiviteiten is lastig, want het spel is begonnen en De Mol direct actief. Al meteen worden de kandidaten op weg geholpen door een waarzegster. Zij geeft hen inzicht in het spel en biedt hen de mogelijkheid om hun eigen toekomst te bepalen. Wat staat er in de kaarten? En wat doe je met deze informatie in een spel waar niets is wat het lijkt?

Reacties op Wie is de Mol?-bekendmaking

Vanuit Mexico-Stad reist de groep verder naar de stad Mérida en bezoeken ze natuurreservaten, koloniale dorpen en bijzondere Maya-ruïnes. De fans, per aflevering zijn het er doorgaans ruim over de miljoen, zien het seizoen zitten. En die Kees van der Spek, voor velen ‘Cheese from the Bacon‘, in de gelederen al helemaal. Een kleine greep:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Cheese from the bacon is de mol. Mark my words #widm — Femke (@GeenFamke) November 21, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

dat kees van der spek meedoet aan widm is echt het beste ooit — Alex🧚🏻 (@lvrsincrime) November 21, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kees van der Spek in Wie is de Mol. Nu al zin in — Freek (@Fregge89) November 21, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

ik ga stuk dat kees van der spek meedoet aan widm — angy (@lovatotreehill) November 21, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

kees van der spek zit in widm mijn leven is compleet — felix (@yungzetpil1) November 21, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wtf Kees van der Spek in het nieuwe seizoen van wie is de mol. Gaat geweldig worden! — ivo (@ivotjuhhhh_) November 21, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

kees van der spek doet mee aan widm omg icon — amber 🐝 (@wthisamber) November 21, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kees van der spek in Wie is de Mol 😍😍😍😍 — shelly (@shellyajax) November 21, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kees van der Spek bij WIDM dit jaar. Dat moet leuke televisie worden! — sil. (@Siloiniv) November 21, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik wil dat kees van der spek de mol is — anouk ◢ ◤ (@standaardmeid) November 21, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik zet nu alvast mijn punten in op Kees van der Spek. https://t.co/FxnhXNWSlm — Carin Tawfik (@Carin_tawfik) November 21, 2023

