Onbegrip dat Khalid & Sophie aanval op Baudet negeren: ‘Lijkt wel bewust’

Verschillende BN’ers als Rutger Castricum en Angela de Jong hebben kritiek op talkshow Khalid & Sophie, na de uitzending van gisteravond. Terwijl net voor de uitzending bekend werd dat FVD-leider Thierry Baudet was aangevallen met een fles, repten ze in de studio met geen woord over die aanval. „Lijkt wel bewust.”

Baudet werd tijdens een evenement in een café in Groningen aangevallen en met een bierfles op zijn achterhoofd geslagen. Ook een beveiliger zou gewond zijn geraakt. Baudet noemt de aanval een „politieke aanslag”.

Dat kwam allemaal naar buiten toen het verkiezingsdebat van EenVandaag op het punt stond te beginnen. Daarna zouden ze aan tafel bij Khalid & Sophie terugkijken op dat debat, maar veel kijkers hadden verwacht dat er in de talkshow ook eventjes wat gezegd werd over de laffe aanval op Thierry Baudet, waarvoor inmiddels een minderjarige jongen is opgepakt.

Rutger Castricum keek met verbijstering naar Khalid & Sophie

Niet dus, tot verbijstering van Rutger Castricum, die gisteren naar de tv keek. „Khalid & Sophie. Eerste vraag: Raoul, ben je nog zwevende kiezer? Die vervolgens bijna gaat huilen om het niveau van het debat. Er is een politicus aangevallen. Wat een tergend slechte journalistiek dit”, zegt hij.

Hij gaat verder: „Met opgewarmde prakken een debat nabespreken. Ongelofelijk. Het lijkt wel een bewuste keuze van de (eind)redactie om de aanval op een politicus in de opening te negeren”, zegt hij.

Of is het ze ontgaan, vraagt hij zich af. Hij vindt het in ieder geval ‘bizar’ dat er niks over is gezegd. „Zo’n programma verdient toch een journalistiek onafhankelijke host?”



Khalid & Sophie. Eerste vraag: Raoul ben je nog zwevende kiezer? Die vervolgens bijna gaat huilen om het niveau van het debat. Er is een politicus aangevallen.

Ook Angela de Jong kritisch op Khalid & Sophie

Ook Angela de Jong heeft met verbazing gekeken, schrijft ze in haar dagelijkse column voor het AD. Zij zag een Raoul Heertje die ontdaan was en dat vond ze wel logisch. „Het was ook niet niks wat er even daarvoor gebeurd was. Voor de tweede keer in korte tijd was Thierry Baudet aangevallen”, schrijft de bekendste tv-kijker van Nederland.

Maar Raoul Heertje was niet van slag vanwege de aanval, hij was ontdaan door het verkiezingsdebat. „Hij was me toch geschrokken van wat hij zag: allemaal clowns in een arena, die uit hun hoofd geleerde zinnetjes vertellen, met mensen eromheen. Hij klonk alsof hij elk moment in janken kon uitbarsten”, zegt Angela de Jong over Raoul Heertje.

‘Ze begrijpen het daar aan tafel maar niet’

Aan de tafel werden verder ook veel zorgen geuit over de opmars van de PVV in de peilingen. Columniste Angela de Jong ziet een verband: het zijn juist de uitspraken en keuzes in televisieprogramma’s en talkshows als Khalid & Sophie die ervoor zorgen dat een PVV zo groot is.

„Ilja Leonard Pfeijffer moest nog komen met zijn parallellen tussen de huidige tijd en het oude Athene. Mijn hemel. Ze begrepen daar aan tafel maar niet dat een aanzienlijk deel van Nederland zo klaar is met de gevestigde orde dat het inmiddels bereid is om op Geert Wilders te stemmen.”

