Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Mol was iedere minuut van de dag bang om ontdekt te worden: ‘Grootste uitdaging van mijn leven’

Het was de grootste uitdaging van zijn leven en hij was iedere minuut van de dag bang om ontdekt te worden, maar nu mag presentator Jurre Geluk het van de daken schreeuwen: hij is de Mol.

Na maanden gissen, was het gisteravond dan eindelijk tijd om bekend te maken wie de saboteur uit Wie is de Mol? 2023 is. Voor Geluk was het een grote opluchting. „Ik voel me dertig kilo lichter”, verzuchtte hij gisteravond na de ontknoping. „Ik had het gevoel dat alle mensen om mij heen dachten dat ik het was.” Zo ook zijn moeder. „Maar ja, die kent mij ook gewoon het allerbeste natuurlijk.”

Extra telefoon

Om ervoor te zorgen dat hij door de kandidaten in het spel niet ontdekt zou worden, had Geluk een geniepig trucje bedacht: hij had een extra telefoon meegenomen naar Zuid-Afrika. Zo kon hij één telefoon rustig laten rondslingeren en had hij nog een telefoon die alleen ’s nachts stiekem op de wc werd aangezet. Via deze telefoon besprak Geluk in het holst van de nacht alle Molacties met zijn verloofde Dirk. „Hij was de enige die ik in vertrouwen kon nemen”, vertelt Geluk na de ontknoping.

Hoewel Geluk naar eigen zeggen binnen de groep weinig werd verdacht, was er één kandidaat die hem in de gaten had: journalist Daniël Verlaan. Zijn verdenking leverde hem dan ook de winst op want Verlaan ging gisteravond met een geldbedrag van ruim 11.000 euro naar huis. Hij nam het in de finale op tegen Zwemster Ranomi Kromowidjojo, zij werd uiteindelijk de verliezend finalist van Wie is de Mol? 2023.

De Mol ontmaskerd

Dat het Verlaan lukte om Geluk te ontmaskeren als Mol komt volgens hem door zijn beroep. „Heel veel mensen gaan bij Wie is de Mol? uit van hun onderbuikgevoel”, legt Verlaan uit. „Als journalist hou je het bij de feiten. Je gaat alleen kijken wat er écht niet kan. Niet je gevoel laten spreken, maar puur de feiten. Dus zo heb ik Jurre eigenlijk ontmaskerd.”

In tegenstelling tot de Mol, had Verlaan weinig moeite om zijn deelname aan Wie is de Mol? geheim te houden. „Je leeft toch al zo lang met geheimen dat het niet zo moeilijk is om een beetje een pokerface op te zetten. Iedereen die lang in het spel zit, wordt een soort van Mol. Dus dat was geen enkel probleem.”

Jurre Geluk voor kijkers verdacht

Op social media delen ‘Molloten’ massaal de uitslag van hun verdenking in de app. Hoewel Geluk door zijn medekandidaten weinig werd verdacht, was hij voor het Nederlandse publiek wel hoofdverdachte. Van de drie finalisten werd Geluk met 45 procent het meest verdacht, gevolgd door Verlaan met 30 procent en Kromowidjojo met 25 procent.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De mol goed geraden! 🥳 Zat er al weken op. Maar helaas teveel gespreid uit angst alle puntjes kwijt te raken. 😬 Vanavond wel all in gegaan op Jurre. Alles of niets! #widm23 pic.twitter.com/98VUfh6JrZ — Sieuwke (@homsma_s) March 11, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jurre Geluk; wát een heerlijke gast én Mol! 🤣 Ondanks het nog altijd gepushte BN-er gebeuren bij de NL’se Mol (waarom moet alles toch VIP?), konden ze geen meer oprechte gast kiezen als Mol! Nu weer over naar De Mol België, volledig met daadwerkelijk ‘echte’ mensen. 🤩 #widm23 pic.twitter.com/OE6lu6SoOg — Dennis Ros (@dennisrossi) March 11, 2023