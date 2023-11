Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zien! Politici schitteren in deepfake-video die viraal gaat

Caroline van der Plas met de haren van René le Blanc, Thierry Baudet in een glitterpak zoals Gerard Joling en Geert Wilders die zo uit een film van New Kids lijkt te rollen. Het is allemaal te zien in een deepfake-video die op dit moment viraal gaat.

De hilarische deepfake-video is in twee dagen al ruim 200.000 keer bekeken. Daarin zijn lijsttrekkers in muziekclips te zien zoals je ze nog nooit zag. Het begint met VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz die in de rol kruipt van zangeres Emma Heesters.

Dan zien we Douwe Bob met een heel ander gezicht: dat van Pieter Omtzigt. Pieter Omtzigt dansend, zwemmend en met allerlei tatoeages op zijn armen en nek? In het echt zal je dat niet zo snel zien. Maar met deepfake kan alles, bewijst het kanaal Fake It of Leave It dat vaker deepfake-video’s maakt.

Thierry Baudet en Geert Wilders alsof ze uit New Kids-film rollen

Maar het beste moet dan nog komen. Frans Timmermans die in de huid kruipt van Wesley Sneijder? Caroline van der Plas als René le Blanc? Thierry Baudet in een roze glitterpak van Gerard Joling? Of toch Rob Jetten en Sigrid Kaag in een clip van Kraantje Pappie? Nee, het allerbeste komt als laatste.

Daarin zien we Thierry Baudet en Geert Wilders samen schitteren in de clip van Zin in de Zomer Man van Bizzey, Kraantje Pappie en Rolf Sanchez. Alsof ze net uit een film van New Kids komen rollen, zo lijkt het.

Deepfake video’s verbieden?

De VVD wil het overigens deels verbieden om deepfaketechnologie te gebruiken, waarmee dit soort nepvideo’s kunnen worden gemaakt die bijna niet van echt te onderscheiden zijn. De partij wil hiermee voorkomen dat de technologie wordt ingezet voor „kwaadaardige doeleinden”.

Dat gebeurde bijvoorbeeld bij presentatrice Welmoed Sijtsma. Onlangs ging een neppornofilmpje rond op het internet waarop de presentatrice te zien is. Zij maakte daar een documentaireserie over, die veel aandacht trok.

Reacties