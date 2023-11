Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Roep om nieuw seizoen Augurkenkoning Oos Kesbeke: ‘Minder zuur dan die lijsttrekkers’

Hordes fans heeft het reality-programma De Augurkenkoning opgeleverd. De laatste aflevering op RTL 5 was gisteravond toch echt een feit. Zuur, vindt het opvallend hoge aantal kijkers. De roep om een tweede seizoen van De Augurkenkoning is luid, maar komt die er wel als je het einde van de reeks zag?

Die augurkenkoning is de typische Amsterdammer Oos Kesbeke uit Bos en Lommer in ‘West’. Hij stopt met zijn team de augurken in de welbekende potjes en brengt verder alles wat maar zuur is op de markt. Het leverde leuke tv op, veel fans (‘pareltje ontdekt’) en ladingen reacties op social media. Gisteravond bleek dat Oos Kesbeke zijn bedrijf langzamerhand officieel gaat overdragen aan zijn zoons, de augurkenprinsen Camiel en Silvian. En tja, wat betekent dat?

Rust na ellende in De Augurkenkoning

Na alle ellende, vooral door een haperende nieuwe machine die zelfs lege Kesbeke-vakken in de supermarkt opleverde, was er gisteren meer rust in de toko. Elke beschikbare augurk was toch nog verwerkt. Einde seizoen dus, zowel voor De Augurkenkoning op tv als voor ‘team Kesbeke’ in Amsterdam. Vader Oos maakte de balans op en zag dat zijn zoons steeds meer klaar zijn voor de grote stap, een bedrijfsovername. Het is zijn droom, zoals hij Kesbeke ook van zijn eigen vader overnam, maar vindt de beslissing ook rete-lastig. „Het is toch je kind.”

‘Trots als een aap met zeven lullen’

„Je bent er veel dieper in gegaan dan andere jaren”, zegt Kesbeke in een één-op-één-gesprek met zoon en ‘directeur in opleiding’ Camiel. „Nu heb jij dingen overgenomen.” De augurkenkoning voor de camera: „Hij is er nog niet en moet nog veel leren, maar het gaat wel echt heel snel. Daar ben ik blij om. En vergeet Silvian niet. Die is er nog maar kort bij (hij deed een opleiding en Kesbeke was eerder niet zijn plan, red.) en die is de laatste maanden grote stappen aan het maken.”

Als diezelfde Silvian langsloopt, is hij weer even typisch Oos Kesbeke met zijn stopwoordje om mensen aan te spreken: „Hé slappe, ik had het net over je.” Dan helemáál de augurkenkoning: „Ik ben zo trots als een aap met zeven lullen.”

Augurkenkoning heeft medelijden in de sportschool

De rake uitspraken van de baas maakt De Augurkenkoning. Maar kijkers zien ook een strenge man die desondanks zeer begaan is met zijn personeel en oog heeft voor de maatschappij, zoals een zorgboerderij. Bovendien volgen de camera’s hem ook buiten de augurkentent. Zo tuft de zestiger in een mini-augurkenautootje naar de sportschool om volgens de voice-over „ontzettend medelijden met zichzelf te hebben”. Zoon Camiel toont de enorme en nogal bijzondere klokkenverzameling op kantoor: „Daar ben ik geen fan van.”

Roep om tweede seizoen

Kijkers van De Augurkenkoning balen dat het seizoen voorbij is. Tegelijkertijd was gisteravond een verkiezingsdebat op SBS6 gaande, maar daar had een van de kijkers geen trek in: „Wat een waardeloos door elkaar heen gekakel. Ik ga naar De Augurkenkoning op het andere net”, zei iemand op X. „Veel minder zuur dan die lijsttrekkers”, is iemand het met deze kijker eens. Wes gaat op X nog een stap verder: „Ik heb de oplossing voor Nederland: Oos Kesbeke moet gewoon minister-president worden.”

Maar ja, komt er nog wel een tweede seizoen De Augurkenkoning met diezelfde Oos Kesbeke? De slotaflevering eindigde met het aandeelhouders maken van zijn zoons. Om dat netjes te regelen, zijn er familiestatuten opgesteld. Het officiële moment vond Kesbeke heel moeilijk: „Voor mij is het best wel een grote stap, ik moet er nog effe aan wennen. Het is toch je kind, weet je. Ik ga ermee naar bed en ik sta er ‘s ochtends weer mee op. Als je daar dan afstand van doet, dan is dat toch een beetje raar. Aan de andere kant ben ik hartstikke blij. Er is natuurlijk niks mooiers als die twee kneuzen van me de zaak overnemen.”

Zo kennen we de augurkenkoning Oos weer. Maar zeg nou zelf, kan een tweede seizoen zonder hem?

De eerste reeks is in z’n geheel te zien op Videoland.



Ik wil een tweede seizoen! Wat een topkerel, die Oos! #augurkenkoning — Dennis de Wit (@DennisdeWit) November 16, 2023



Eigenlijk is de Augurkenkoning leuker om te kijken: minder zuur dan die lijsttrekkers.🤪 #Kesbeke — Bert Dries 🚜 🚴🚢📸 (@whitesand) November 16, 2023



Als je voorop wilt lopen moet je hard lopen #augurkenkoning — José Gremmen✏️ (@gewoonjosee) November 16, 2023



We hebben echt een boek nodig met uitspraken van Oos.

"Zo trots als een aap met 7 lullen"

Oos, ik kom niet meer bij van het lachen, geweldig man. #augurkenkoning — Outraged (@OutragedNL) November 16, 2023



Daan werkt al tig jaar bij de grootste Augurkenkoning van Nederland.

Daan houdt niet van augurken.

Briljant!😁#deaugurkenkoning#Kesbeke — Remco (@Topdob11) November 16, 2023

