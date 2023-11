Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is de verkiezingsuitslag op basis van donaties per politieke partij

In totaal ontvingen alle politieke partijen in Nederland samen bijna 7 miljoen euro aan donaties voor de komende verkiezingen. Maar welke partij kreeg de meeste? Hoeveel bedraagt de grootste gift per partij? En van wie komt deze vrijgevigheid?

We zetten het op een rijtje. Hier lees je alle artikelen van Metro over de Tweede Kamerverkiezingen, inclusief zes interviews met politici met een bijzonder verhaal.

Meeste donaties per politieke partij

Politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen van de Tweede Kamer zijn verplicht een overzicht van de ontvangen donaties aan de Rijksoverheid te verstrekken. Het gaat om giften vanaf 4500 euro in de periode vanaf 1 januari 2022 tot en met 1 november 2023.

Eerst nemen we de donaties per politieke partij onder de loep. In de tabel hieronder zie je welke partijen de kas het meest konden spekken dankzij deze giften.

Politieke Partij Giften Totaal SP € 1.664.601 VVD € 1.624.732 GroenLinks € 1.344.375 D66 € 538.607 PvdD € 453.887 FvD € 234.918 CU € 217.356 Volt € 180.692 PvdA € 173.532 BVNL € 165.000 CDA € 138.710 BBB € 37.433 Splinter € 30.015 PVV € 20.000 JA21 € 12.500 Politieke partij voor Basisinkomen € 11.250 SGP € 9557 De Groenen € 8100 DENK € 6000

In totaal komen de giften voor de verkiezingen van de Tweede Kamer uit op 6.871.268,55 euro. De politieke partijen zonder geldschieters zoals NSC van Pieter Omtzigt en de Piratenpartij, staan niet in het bovenstaande overzicht.

Grootste giften en meest vrijgevige donateurs

Hieronder zie je de grootste gift per politieke partij en wie de donateur daarvan was. Indien het hetzelfde bedrag meermaals voorkomt, staan de namen van de afzonderlijke donateurs erbij.

Politieke Partij Grootste Gift Donateurs PvdD € 350.000 Knook & Schot Notarissen VVD € 100.000 R.M Moos

SCP Management

KiMi BV D66 € 100.000 S. van der Heijden

R. Defares

The Dreamery Foundation CU € 80.000 ChristenUnie CDA € 50.000 Keurvorst BV FvD € 50.000 Mega Management BV BVNL € 50.000 Chipshol 2000 BV Groen-Links € 45.000 K. van Sparrentak SP € 41.426 S. Beckerman Volt € 27.500 Van Goethem Internet Ventures BV PvdA € 25.613 J. Bakker Splinter € 25.000 Priva PVV € 15.000 Piegretia BV JA21 € 12.500 M.P.H. Veerman Politieke partij voor Basisinkomen € 11.250 E. Binsbergen BBB € 10.000 VDE Holding BV De Groenen € 8100 O. ter Haar SGP € 5020 Vellekoop Logistics BV

ChristenUnie keerde zichzelf via een nevenentiteit de grootste gift van de partij uit: 80.000 euro. Ook opvallend is The Dreamery Foundation, die aan drie verschillende politieke partijen een donatie gaf voor de komende verkiezingen (100.000 euro aan D66 en 20.000 euro aan zowel Groen-Links als PvdA).

Reacties