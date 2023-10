Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heel veel liefde voor Augurkenkoning Oos Kesbeke: ‘Pareltje ontdekt’

De Augurkenkoning ging op RTL 5 vorige week wat weifelend van start, maar kijkers hebben de zender en ook Videoland duidelijk gevonden. Veel kijkers genieten enorm van Oos Kesbeke en zijn Amsterdamse familie en werknemers. Maar dat geldt niet voor iedereen…

Kesbeke is een bedrijf in augurken en ‘andere zure producten’ dat kort na de Tweede Wereldoorlog in de hoofdstad ontstond. Inmiddels is het al jaren in Amsterdam-West te vinden. Kesbeke gaat telkens over van vader op zoon. Augurkenkoning Oos, zoals hij door de reality-serie nu heet, wil zijn goed lopende zaak straks overdragen aan zijn twee zoons Camiel en Silvian. De reeks heeft wat weg van Massa is Kassa, maar is minder toegespitst op privézaken.

Kijkers niet zuur over De Augurkenkoning

Oos Kesbeke is zo’n typische Amsterdammer. De Augurkenkoning is zo’n man van uitspraken als „als ik gemekker wil horen, dan koop ik wel een geit”. ‘Kijkers bepaald niet zuur over De Augurkenkoning‘, schreef Metro na de eerste aflevering al. En nu al helemaal niet meer. „Pareltje ontdekt”, klinkt het bijvoorbeeld op X.



Ik heb nog een pareltje ontdekt, #augurkenkoning op rtl5 Als je nu een echte ondernemer met hart voor zaak, product en personeel wilt zien……. Heeeeeeel anders dan die Gillis — Paul Eigenhuijsen (@pauleig) October 19, 2023

Hoewel kijkcijfers tegenwoordig de volgende morgen niet meer met de media worden gedeeld, slingert Tina Nijkamp ze wel dagelijks het internet op. Zij meldde vanmorgen dat gisteravond bijna een half miljoen mensen De Augurkenkoning hebben gevonden. Dat is een uitstekende score voor RTL 5. En daar komen de kijkers van Videoland, waar je een aflevering vooruit kunt zien, nog bij.

Veel mis in De Augurkenkoning

Hoewel Kesbeke het goed doet, gaat er in De Augurkenkoning veel mis (of de kijker krijgt vooral dat voorgeschoteld). Gisteravond was het een enorme bende in de koeling van het bedrijf, vond een dame die de kwaliteit van Kesbeke beoordeelt een roestig blik en ging er weer eens een machine kapot.

Maar er ging vooral iets ernstig mis met chauffeur Mikey, een jonge vent die nog weleens uit z’n vel springt. Wat er aan de hand was, werd niet echt duidelijk. Iets met ‘bonje, waarna Mikey is vertrokken… en niet stilletjes’. Maar een type als Mikey maakt De Augurkenkoning voor kijkers te pruimen. Oos Kesbeke geeft zo’n jongen namelijk een kans om bij hem te werken, maar zegt waar het op staat als dat nodig is. Op zijn behoorlijk harde manier, dat wel. „Ja, ik mopper, ik kan uit mijn panty springen. Maar dan loop ik de trap af en ben ik het vergeten”, klonk er vorige week uit zijn eigen mond.

Kesbeke geeft een tweede kans

De onbekende actie van Mikey was eigenlijk reden voor ontslag. Maar dan kennen we de Augurkenkoning van Amsterdam nog niet. Hij gaat elke werknemer van Kesbeke af en belt zelfs iemand die vakantie viert, of zij het met de baas eens zijn dat Mikey een tweede kans verdient. Iedereen gaat daarin mee. Wat de jongen deed, kan niet, vindt Oos Kesbeke. „Aan andere kant is het zo’n verschrikkelijk lief kereltje, dat m’n geweten een beetje in de knoop ligt.”

Het gesprek met Mikey dat volgt is hard, maar duidelijk. Kesbeke: „Als wij weer aan de slag gaan, dan gaan we dat doen volgens een aantal regels. Ik wil dat je zometeen iedereen een hand gaat geven en sorry zegt. Daarnaast moet ik, met drie dikke strepen onder moet, moet ik je vertellen dat dit echt, maar dan ook écht, de allerallerallerallerlaatste waarschuwing is.”

Knuffels toe

Mikey overhandigt een excuusbrief, waardoor Augurkenkoning Kesbeke zichtbaar aangedaan is. De jonge werknemer gaat al zijn collega’s langs en krijgt zelfs dikke knuffels.

Kijkers vinden zoiets prachtig, zo blijkt. Er zijn echter ook mensen, een enkeling maar, moet ook worden gezegd, die ‘rode vlekken’ krijgen van het gedrag van de baas. Maar duidelijk is vooral dat De Augurkenkoning de komende weken weleens een tv-hitje kan worden.

De Augurkenkoning kijk je terug op Videoland.



In deze tijd van #woke zouden we allemaal wat kunnen leren van #augurkenkoning Kesbeke. Geweldige serie op RTL5/Videoland Niet lullen maar poetsen en voor iedereen een plaats. — Stijn Derks (@stijnderks) October 17, 2023



#augurkenkoning Krijg nu al rooie vlekken in mijn nek van die man. Zo ga je toch niet met je personeel om, ook al doen ze iets fout. Ik had allang mijn biezen gepakt. Zou zomaar een broer van #Gillis kunnen zijn, ikke, ikke en de rest kan stikke.. #Kesbeke — DCS (@manoeska61) October 12, 2023



Wat een heerlijke en eerlijke televisie. Love this #Augurkenkoning — JaaB (@J2aboom) October 19, 2023



Dit is wat we in deze tijd nodig hebben, zo lief #augurkenkoning — Ramon Hopman (@Ramonausholland) October 19, 2023

