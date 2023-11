Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

René van der Gijp vindt Geert Wilders ‘bijzondere man’: ‘Hij keek me niet aan’

Geert Wilders schoof woensdagavond aan bij Vandaag Inside. En in dat gesprek nam Wilders geen blad voor de mond. Gisteravond kwamen de VI-gezichten daar nog even op terug. En René van der Gijp merkte iets merkwaardigs aan hem op.

Wilders stond z’n mannetje in de uitzending van de VI-heren. Ze concludeerden dat hij een „sympathieke man” is. Wel belandden de PVV’er en Johan Derksen nog in een felle discussie over Israël en Hamas. Waarin Wilders ‘pro-Israël’ was en Derksen de Palestijnen steunde. Wilders vond uiteindelijk dat Johan Derksen een „hele domme opmerking” maakte.

René van der Gijp blikt terug op VI-gast Geert Wilders

Wilders kon in de VI-uitzending rekenen op een vunzige grap hier en daar, voornamelijk van Van der Gijp zijn kant. Hoewel de PVV’er af en toe moest lachen, en zelf ook humoristisch uit de hoek kwam, bleef de PVV’er grotendeels serieus aan tafel. Ondanks dat de VI-mannen een jolige sfeer met hem proberen te creëren.

René van der Gijp bemoeide zich aan tafel iets minder met de inhoud en gooide er dus af en toe een schunnige opmerking tussendoor. Gisteravond blikte hij terug op de uitzending met Wilders.

René van der Gijp: ‘Kijkt je niet aan’

„We hebben hier Timmermans gehad, Caroline en Dilan. Die zoeken contact met jou. Dus als zij praten, zoeken zij contact. Hij niet”, concludeert Van der Gijp over Wilders. En dat beaamt ook tafelgast Rutger Castricum.

Volgens Van der Gijp heeft de politicus hem geen één keer aangekeken. „Je zegt dus bijna niks terug, want hij maakt geen contact. Ik denk dat als hij je aankijkt, dan kijkt hij dwars door je heen.”

Johan Derksen: ‘Hij is nergens bang voor’

Castricum vraagt zich hardop af of Wilders dan bang is voor een reactie, maar dat denkt Derksen niet. „Hij is nergens bang voor.” Volgens Castricum is Wilders een controlfreak. „In de media wil Wilders ook niet tegengesproken worden.” Derksen: „Hij is zo ontzettend ad rem.”

Toch kunnen de VI-gezichten de opmerkingen en grappen van Wilders waarderen. Onder meer de opmerking tegen Frans Timmermans ‘U kunt eisen tot u een ons weegt en dat zal even duren’, in het SBS6 Verkiezingsdebat zorgt dat de VI-tafel moet lachen.

Vandaag Inside-tafel is het eens over Geert Wilders

In dat debat viel Van der Gijp wederom de houding van Wilders op. „Zag je net dat hij ook toen hij het over Timmermans had, dat hij hem niet aangekeken heeft? Hij heeft hem niet aangekeken.”

En daar is Derksen het mee eens. „Hij praat voor zichzelf uit, behalve toen hij tegen mij zei dat ik dom was, toen keek-ie me aan.” Van der Gijp: „Het is een hele bijzondere man.”

