Slijt rouw ook als je kind overlijdt? ‘Gaat pas weg als je zelf doodgaat’

‘Rouw slijt’, is een bekend gezegde. Dat is misschien het geval als het om een opa of oma gaat, of misschien zelfs bij één van je ouders, maar hoe zit dat als een ouder een kind verliest? Bij Op1 sneden ze dat onderwerp gisteren aan met Mirjam Rotenstreich, die het boek Jij ontbreekt aan mij schreef over haar zoon Tonio.

Het verhaal van Tonio is niet onbekend. Rotenstreichs man, A.F.Th van der Heijden, schreef het boek Tonio, over zijn zoon, dat later verfilmd werd. Nu klom ook Tonio’s moeder in de pen, deels omdat het schrijven haar controle gaf, vertelt ze bij Op1.

‘Doodgaan is één ding, dood blijven een ander’

Bij de talkshow praat Rotenstreich over de teksten die zij schreef over haar zoon, die volgens haar niet „heel dramatisch” waren. „Het was niet van ‘oh, ik mis Tonio zo’, het waren meer analytische teksten.” En vanuit die analytische teksten, die ze soms op social media plaatste, is ze een boek gaan schrijven. Deels omdat mensen onder haar posts reageerden of haar berichten stuurden dat ze haar „sommeerden” een boek te schrijven over haar ervaring.

Hoe het verliezen van een kind voelt, zullen veel mensen (hopelijk) niet weten. Volgens Mirjam is „doodgaan één ding, het dood blijven is een ander”. „Daar gaat dit boek eigenlijk over. Dat blijkt uit deze teksten, dat het dood blijven onderdeel wordt van je leven en dat dat niet overgaat. Pas als je zelf doodgaat, dan houdt het op.”

Ze benadrukt dat ze zelf helemaal niet dood wil, „maar soms denk ik wel: ‘Dan heb ik eindelijk pas rust'”. Maar er zijn ook andere momenten dat Rotenstreich rust ervaart, namelijk als ze schrijft. Op1-presentatrice Margje Fikse: „Als je niet schrijft, staat meerdere keren in het boek, dan is Tonio daar.” Mirjam knikt instemmend. „Ja, als ik zit te schrijven, zelfs als het over Tonio gaat, dan is er een afstand. Dat komt ook omdat ik de dood van Tonio niet heb kunnen voorkomen. Daar had ik de regie niet over. Maar schrijven, zelfs als het een dag niet goed gaat, daar heb ik zelf de regie over.”



Mirjam Rotenstreich vertelt bij Op1 over Tonio

In Jij ontbreekt van mij gaat Tonio’s moeder ook in op wat het is om moeder te zijn van iemand die er niet meer is. „Vanzelfsprekend blijf ik moeder”, begint ze. „Alleen: waar moet ik naartoe met mijn moederschap? Er is geen jongen meer die ik af en toe eventjes kan omarmen, bijvoorbeeld, wat heel belangrijk is. Ik kan me geen zorgen meer maken om hem, ik kan niet meer blij zijn voor hem. Ik kan nergens naartoe met mijn moederschap.”

Wat iemand voelt als ze een kind verliezen, vertelt ze, is „niet over te brengen”. „Gelukkig maar, want dan zouden veel mensen ongelukkig zijn. Maar ik hoop wel met dit boek, en volgens mij is dat ook wel zo, dat mensen meer begrijpen wat het inhoudt om te leven met een dood kind.”

Rotenstreich noemt het ‘een soort taboe’, omdat er volgens haar amper over gesproken wordt. „Mensen weten niet wat ze moeten zeggen, maar het zou heel fijn zijn als er wél meer over gesproken werd. Er is bijvoorbeeld ook in maar drie talen, waaronder het Hebreeuws, een woord voor iemand wiens kind is overleden. Het zou zo fijn zijn als dat woord er ook in onze taal was, want dan hebben mensen meteen een beeld en hoef je niet zoveel uit te leggen.”

