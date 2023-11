Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ophef over onderzoek naar gedrag Khadija Arib: ‘Flutrapport’ en ‘ga eens een dag in de horeca werken’

De dag nadat het rapport over het onderzoek naar het mogelijk grensoverschrijdende gedrag van oud-Kamervoorzitter Khadija Arib naar buiten kwam, komt er een hoop kritiek mee naar buiten. Op social media reageren mensen, ook sommige politici, vol ongeloof. Sommigen lijken te vinden dat de mensen die klagen over het gedrag van Arib, zich aanstellen.

Uit het onderzoek, dat maanden duurde, blijkt namelijk dat de situaties waar meldingen over zijn gedaan, gesteund worden door informatie van direct betrokkenen. In andere woorden: het klopt. Het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer (het presidium) concludeert op basis van het onderzoek dat er „sprake is geweest van een sociaal onveilige werkomgeving”.

Dit staat er in het rapport

Voor wie het gemist heeft, in september van vorig jaar werd Arib in twee anonieme brieven beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag jegens ambtenaren. Dat liep uiteen van het uitsluiten van ambtenaren bij vergaderingen waar zij bij hadden moeten zijn, tot het negeren van kritische ambtenaren. In de brieven stonden zeventien situaties omschreven waarin Arib haar boekje te buiten zou zijn gegaan. De onderzoekers spraken met negentien direct betrokken medewerkers. Vijf andere ambtenaren werkten niet mee.

Achttien mensen die meewerkten, zeiden dat ze de omschreven situaties in ieder geval deels herkenden. Arib sprak soms met stemverheffing, en daar hebben negen van hen naar eigen zeggen emotioneel onder geleden. Arib was niet aan te spreken op haar gedrag en „bood na incidenten geen excuses aan”, staat in de samenvatting.

Aan de andere kant zeiden vijftien van de gehoorde medewerkers Arib te hebben ervaren als een „zeer bekwame Kamervoorzitter”, die „op momenten attent en betrokken was”.

‘Niet alles uit anonieme brieven klopt’

De onderzoekers concluderen dat niet alles klopte wat in de anonieme brieven stond. Dat er ambtenaren zijn vertrokken naar aanleiding van misdragingen door Arib, of door haar toedoen zijn ontslagen, is uit het onderzoek niet gebleken. Wel zijn er functionarissen op haar „uitdrukkelijk verzoek” overgeplaatst naar een andere functie.

Arib heeft niet meegewerkt aan het onderzoek. Ze verzet zich al langer tegen het onderzoek, en probeerde via de rechter publicatie van de samenvatting te voorkomen. Ruim een jaar geleden vertrok Arib boos uit de Tweede Kamer toen het onderzoek werd aangekondigd. Ze sprak van „anonieme dolkstoten” die in haar ogen politiek gemotiveerd waren.

Het volledige rapport is om privacyredenen niet openbaar gemaakt. Het presidium bekijkt nog of dat later alsnog (deels) kan gebeuren of dat ze het vertrouwelijk laten inzien door Kamerleden.

‘Flutrapport’

Sociale media stroomden na publicatie van de conclusie van het onderzoek vol met verontwaardigde reacties. Ook de politiek reageert. Zo noemt Wilders het rapport een „flutrapport”. „Stemverheffing, emotioneel lijden, wat een slap geleuter. Ze is gewoon geslachtofferd door Bergkamp en het presidium. Schandelijk”, schrijft hij ook.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een flutrapport over oud-voorzitter Arib. Stemverheffing, emotioneel lijden, wat een slap geleuter. Ze is gewoon geslachtofferd door Bergkamp en het presidium. Schandelijk. #Arib — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 31, 2023

Strafrechtadvocaat Peter Schouten, die veel mensen ‘kennen’ van het Marengoproces, reageert met een lach-emoji. „Wat een wezels allemaal, Maar wel burgers gek maken door de menselijke maat buitenspel te zetten. Misschien moeten we 9 van de 10 ambtenaren ontslaan.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

😂 9 van de 10 ambtenaren lijden er emotioneel onder als er met stemverheffing tegen hen wordt gesproken. Wat een wezels allemaal. Maar wel burgers gek maken door de menselijke maat buitenspel te zetten. Misschien moeten we 9 van de 10 amtenaren ontslaan. https://t.co/7BTB2PZ9bs — Peter C. Schouten (@SchoutenLegal) October 31, 2023

In andere reacties reageren mensen dat de ‘klagers’ maar eens een dag in de horeca moeten meelopen of dat er volgens hen ook dingen uit het rapport misten. Zoals wat Arib dan zou hebben gezegd met stemverheffing en waarom ze dat deed.

Een greep uit de reacties:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hahaha! #Arib praatte met stemverheffing tegen bepaalde ambtenaren. En ze sprak hen soms tegen. Daar bood ze geen excuses voor aan en daar hebben de betreffende ambtenaren emotioneel onder geleden. Een jaar lang onderzoek doen naar 'grensoverschrijdend gedrag' en dan hiermee… pic.twitter.com/8tt7zL5CIx — De Nationale Pruttelaar (@Percolator_HNJ) October 31, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Volgens onderzoek zou vast staan dat met stemverheffing mensen zouden zijn aangesproken. Niet wat Arib met stemverheffing zou hebben gezegd. Of waarom. En de klagers en gesprekspartners blijven anoniem want “privacy”. De beklaagde wordt wel publiekelijk door de modder getrokken. pic.twitter.com/fVjIu5UKaa — Sascha Janssen 🎸 (@SaschaJanssen) October 31, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kunnen deze functionarissen alsjeblieft één dag in de horeca gaan werken? #Arib @telegraaf pic.twitter.com/hBHCC1Rb90 — PepijnKruiswijk (@KruiswijkPepijn) October 31, 2023

Reactie Arib

Khadija Arib zelf reageerde op z’n zachtst gezegd boos op het rapport. Ze noemt het „een uiting van achterbakse politiek”. Het is ingesteld om haar als persoon te beschadigen, stelt zij in een verklaring die haar advocaat namens haar heeft verspreid.

„De anonimiteit faciliteert het ontlopen van verantwoording en verantwoordelijkheid”, aldus Arib. „De anonieme beschuldigingen zijn instrumenten geworden om gekozen volksvertegenwoordigers politiek uit te schakelen of het werk onmogelijk te maken.”

Arib vindt dat daardoor niet alleen haar goede naam is aangetast, maar dat ook „het vertrouwen en het aanzien van de politiek en ons parlement” zijn beschadigd.

