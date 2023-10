Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

51 Nederlanders mogen zich miljardair noemen, nooit eerder zoveel superrijken

Nooit eerder telde ons land zoveel miljardairs als nu. Zeker 51 Nederlanders mogen zich miljardair noemen. Dat staat in de nieuwste editie van de Quote 500. Samen zijn zij goed voor maar liefst 110 miljard euro.

Waar Nederland vorig jaar nog 47 miljardairs telde, zijn dat er dit jaar 51. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de Quote 500 dat meer dan 10 procent van de rijkste Nederlanders zich miljardair mag noemen.

Vermogen van de allerrijksten gestegen

Ook blijkt dat het vermogen van de rijkste Nederlanders groter is geworden ten opzichte van vorig jaar. Het totale vermogen van de 500 rijkste Nederlanders is toegenomen met 4,7 procent, tot zo’n 241 miljard.

Op de eerste plaats staat nog steeds Heineken-erfgename Charlene de Carvalho-Heineken. Zij is met een vermogen van 12,6 miljard euro de rijkste Nederlander. Ze wordt gevolgd door Luxaflex-oprichter Ralph Sonnenberg. Hij is goed voor 6,2 miljard euro. Op de derde plaats staat Frits Goldschmeding, de oprichter van uitzendbureau Randstad, met een vermogen van 5,8 miljard euro.

En niet alleen miljardairs zagen hun vermogen het afgelopen jaar groeien. Ook miljonairs gingen er flink op vooruit. Bijna 70 procent van de allerrijksten zag het vermogen stijgen. Vooral Stijn Vos, de topman van Esdec, een bedrijf dat montagesystemen voor zonnepanelen maakt, werd een stuk rijker. Volgens Quote groeide zijn vermogen met maar liefst 368,8 procent naar zo’n 750 miljoen euro.

54 mensen werden ‘armer’, meer miljardairs

Maar niet iedereen had zo’n goed jaar als Vos. 54 mensen uit de lijst werden ‘armer’. Zo zag prinses Mabel haar vermogen met meer dan de helft dalen, tot 330 miljoen. Dat zou gebeurd zijn door de koersval van het aandeel in betaalplatform Adyen.

John de Mol is opnieuw de hoogst genoteerde BN’er. De mediamagnaat staat dit jaar op de 19e plek en mag zich dus ook miljardair noemen, met een geschat vermogen van 2 miljard euro.

Theaterproducent Joop van den Ende is in de lijst terug te vinden op de 30ste plek (1,6 miljard euro). Andere BN’ers op de lijst zijn televisieproducent en presentator Reinout Oerlemans (plek 282, 220 miljoen euro) en Tiësto (plek 332 met 190 miljoen euro). Max Verstappen is net als vorig jaar het jongste lid van de Quote 500. De 26-jarige coureur staat op de 428ste plaats met een vermogen van 150 miljoen euro.

