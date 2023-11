Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Erik de Vogel nu ook in Een Moord Kost Meer Levens: ‘Mooi om andere spieren te trainen’

Erik de Vogel kent zo’n beetje heel Nederland al meer dan een kwart eeuw als (de meestal) slechterik Ludo Sanders in Goede Tijden, Slechte Tijden. Samen met zijn vrouw Caroline de Bruijn (Janine Elschot) is hij een zeer bepalend gezicht in ‘GTST‘. Leuk – en misschien ook wel verrassend – is dat hij deze week in een heel andere rol is opgedoken in de spannende true crime Een Moord Kost Meer Levens op Videoland. Metro sprak met Erik de Vogels

De acteur (62) speelt rechercheur Kramer die in Een Moord Kost Meer Levens een aflevering lang Paul Spruit ondervraagt. Dat gebeurt als de jongeling zijn stiefvader, die zijn moeder dreigt te doden, met meer dan dertig messteken om het leven brengt.

Een Moord Kost Meer Levens van Peter R. de Vries

Een Moord Kost Meer Levens is het boek (1994) van Peter R. de Vries waar hij het meest trots op was. Een belangrijke rol in het bizarre familieverhaal was ook weggelegd voor Paul Spruits vader Gerard. Deze Donald Duck-rondbrenger uit Amsterdam lokte in de jaren zeventig kinderen in zijn voertuig en hij vermoordde er ook twee. Later bracht Gerard Spruit zichzelf in een tbs-kliniek om het leven. Peter R. de Vries hoopte zelf heel erg dat Een Moord Kost Meer Levens zou worden verfilmd, maar kan dit nu helaas zelf niet meer meemaken.

Wil je meer over de serie lezen, met interviews met twee hoofdrolspelers Chris Peters en Melody Klaver, bekijk dan dit Metro-artikel. Andere acteurs zijn onder meer Jacob Derwig, Monic Hendrickx en Martijn Fischer.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Erik de Vogel kon tijd vrijmaken

Metro bekeek met cast en makers de eerste twee afleveringen van Een Moord Kost Meer Levens. De vierdelige serie is nu in z’n geheel op Videoland te zien. Erik de Vogel was er ook in theater Corrosia in Almere-Haven bij, de plaats waar de moord op de stiefvader zich afspeelde. Was er zowaar bij zou je zeggen, met zijn doorgaans drukke schema bij GTST. De acteur heeft ook even tijd om bij Metro aan te schuiven, aan een foyertafeltje met chips.

Je kon even weg van de set?

Erik de Vogel: „We hadden opnames voor GTST vandaag in de haven in Amsterdam. Maar ik kon daarna meteen hier naartoe komen. Natuurlijk is het fijn om erbij te zijn. Ik ben trots op de productie van Een Moord Kost Meer Levens.”

Kende je het verhaal dat Peter R. de Vries heeft opgeschreven?

„Nee, eerlijk gezegd niet. Het boek van Peter heb ik uiteraard gelezen toen ik de rol had gekregen. Ik wist dat hij dit in de jaren negentig had geschreven, maar heb begrepen dat hij er uiteindelijk pas in 2015 mee is begonnen om te bekijken of zijn verhaal bewerkt kon worden naar een serie. Het boek was zijn favoriet.”

Ik ben trots op de productie.

Schatplichtig aan Peter R. de Vries

Mooi dat Een Moord Kost Meer Levens er dan nu toch nog gekomen is.

„Ja, dat is prachtig.”

Voelden jullie verantwoordelijkheid om echt eer aan het boek van Peter R. de Vries te doen?

„Jazeker. Een acteur zal altijd het beste van zijn rol maken, maar in dit geval, nu Peter er niet meer is, wilden we extra schatplichtig zijn. Maar stel dat Peter nog geleefd had, dan zou dat ook het geval zijn, omdat je iemands werk met respect behandelt. Dan was hij er alleen bijgeweest. Nu waren gelukkig zijn kinderen Royce en Kelly erbij om het te begeleiden, zij zijn er heel dichtbij gebleven. Sowieso wil je met een waargebeurd verhaal niet op een sensationele manier aan de haal gaan. Een Moord Kost Meer Levens is subtiel en netjes gemaakt. Binnen de gruwelijkheid van het gegeven, is het integer gebleven.”

De tanden zetten in Een Moord Kost Meer Levens

Hoe was het voor jou om de rechercheur te zijn, als man die altijd aan Ludo Sanders verbonden is?

„Heel fijn. Mijn rol in GTST is iets waar veel voldoening in zit, anders doe je dat niet zo lang. Maar je bent geen acteur geworden om levenslang één rol te spelen. Als je de mogelijkheid krijgt om zoiets als Een Moord Kost Meer Levens te doen, hoe bescheiden mijn bijdrage misschien ook, dan is dat voor mij meer dan genoeg om mijn tanden in te zetten. Ik vond het mooi om de gelegenheid te krijgen eens andere spieren te trainen, zoals ik dat noem.”

Houdt het makers tegen om jou te vragen, omdat ze misschien denken dat je vanwege GTST geen tijd hebt?

„Ik denk wel dat dat een rol speelt. Mensen zullen denken dat ik helemaal vastzit. Zeker weten doe ik het echter niet, want mensen bellen me nooit op om te zeggen dat ze me ergens niet voor nemen. Je krijgt nooit belletjes waarom niet, alleen belletjes waarom wel. GTST verleent wel z’n medewerking als er iets is, maar het moet dan wel om mijn rol heen worden gepland, omdat het zo’n drukke productie is. Dat is nu goed gelukt en dat smaakt naar meer.”

Man van de oude stempel

Je personage hakt er als rechercheur tijdens de verhoren lekker in. Mag ik hem bot noemen?

Erik de Vogel knikt: „Hij is een man van de oude stempel, die zijn oordeel eigenlijk al klaar heeft.”

Dit smaakt naar meer.

Kon je dat ook uit het boek Een Moord Kost Meer Levens halen?

„Nee, de rechercheur wordt zijdelings beschreven. Dat is niet erg, want de serie is een dramatisering van het boek. Dat gaf de ruimte om van rechercheur Kramer een echt personage te maken.”

Mocht de werkelijke rechercheur nog leven, zou je die dan willen ontmoeten?

„Nee, dat hoeft niet per se. Ik speel die persoon tenslotte niet na. Mocht de man er nog zijn, dan hoop ik vooral dat hij heel erg van Een Moords Kost Meer Levens geniet.”

Reacties