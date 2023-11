Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oogappels-heimwee? Wellicht fleuren deze bloopers je op

Het vijfde seizoen van Oogappels is op z’n eind. Gisteravond was de slotaflevering op televisie en die maakte diepe indruk. Voor de kijkers die nog een dosis Oogappels nodig hebben, zijn daar nu ook de bloopers.

De BNNVARA-serie Oogappels is inmiddels door menig Nederlander omarmd. De serie sleepte vorige maand nog een Gouden Televizier-Ring binnen. Gisteravond was de laatste aflevering op televisie en die maakte nogal wat los bij kijkers. Uit de reacties blijkt dat velen het niet droog hielden.

Oogappels groot succes bij Nederlands publiek

Oogappels vertelt de verhalen van ouders en hun pubers en alle perikelen die zich in dat soort levensfases voordoen. Ook dit seizoen kwamen er weer actuele maatschappelijke thema’s aan bod. Zoals dementie, mantelzorg, abortus, scheiding, nieuwe liefdes, identiteitscrises, burnouts en een hoop andere zaken. Niet gek dat iedere kijker in zeker één van de karakters wel iets herkent.

De cast bestaat uit een breed arsenaal bekende Nederlandse acteurs, maar ook veel jong talent. Vooral acteurs Malou Gorter, die Merel speelt, en Ramsey Nasr, die Erik speelt, gooien hoge ogen met hun acteerprestaties.

Ontroering bij laatste aflevering

Gisteravond vloeiden er veelal tranen om de scènes van Erik en Merel. Eriks vader Lodewijk overlijdt namelijk en als kijker word je meegezogen in de rouw en het verdriet. Nasr vertelde in de podcast Echte Oogappels dat de uitvaart van zijn moeder een week voor de opnames van deze scènes was. Wellicht vandaar dat de emoties zo werkelijk overkwamen op beeld.

Ook het scenario omtrent Merel raakte veel kijkers. In de serie is te zien hoe zij als succesvolle advocate worstelt met haar moederrol. Haar strenge en harde mentaliteit zorgt er namelijk voor dat de band met haar twee dochters Hansje en Lieke verslechterde. In de laatste aflevering is te zien hoe Merel en haar kroost weer herenigd worden en dat ontroerde ook veel kijkers.

Bloopers

Seizoen 6 van de populaire serie is inmiddels in de maak en dat betekent dat de liefhebbers perspectief hebben. Wel verschenen de meest hilarische bloopers van de serie en die wilden we je niet onthouden. Bekijk ze hier:

