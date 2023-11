Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

14 dingen die iedere oudere broer of zus herkent

De relatie met onze broers of zussen is nogal een ding. Sommigen zijn bijzonder hecht en anderen raken om de haverklap in conflict. Maar het oudste kind zal waarschijnlijk wel iets van deze 14 punten herkennen.

Familiepatronen en structuren kunnen ons nogal vormen. Zo schreef Metro eerder over het ‘glazen kind’, oftewel het makkelijke kind thuis. Of het feit dat er in sommige gezinnen een ‘favoriet’ kind is.

Rol oudere broer of zus binnen gezin

De volgorde van de geboorte van broers en zussen kan effect hebben op het volwassen worden. Nu is het natuurlijk niet zo dat ieder oudste kind op dezelfde manier opgroeit, maar er zijn vaak wel overeenkomsten als het gaat over persoonlijkheid en levenservaring.

Sommige onderzoekers stellen wel dat de geboortevolgorde van kinderen en het effect op hun verdere ontwikkeling niet zo bepalend is. Maar toch hoor je regelmatig dat de oudere broers of zussen bekend staan als onafhankelijke individuen, perfectionisten en toppresteerders die soms worstelen met te veel verantwoordelijkheid of een ouderrol op zich nemen. Ook kunnen zij moeite hebben om hulp te vragen wanneer ze die nodig hebben.

14 herkenningen van de oudste zijn

HuffPost polste de reacties onder hun lezersgroep en vroeg oudere broers en zussen naar hun ervaringen. 14 kenmerken sprongen eruit. Welke dat waren?

Jouw ouders vertrouwden jou, soms iets te veel, om te zorgen voor de andere broertjes of zusjes en huishoudelijke taken Als je volwassen bent, neem je regelmatig de leiding als het gaat over de zorgen voor jullie ouders Je bent verantwoordelijk en onafhankelijk Je ouders waren strenger voor jou Soms voelt het alsof je anders bent opgevoed dan jouw broers of zussen Je kreeg veel aandacht van jouw ouders én andere familieleden (op z’n minst aan het begin) Je bent het ‘uitprobeersel’ als het gaat over opvoeden Er werd je verteld: ‘Je bent al wijs voor je leeftijd’ of ‘je bent een oude ziel’ Je kunt je verantwoordelijk voelen voor het leven of geluk van je broers of zussen Bij grote leeftijdsverschillen kan het zijn dat je bepaalde levensfases van jouw broertjes of zusjes miste Je wenste soms dat je een oudere broer of zus had Je kunt een ‘pleaser’ zijn Je ervoer druk om jouw ouders tevreden te houden en een goed voorbeeld te geven Je broers en zussen vinden dat je op een voetstuk staat/stond

Ouders de schuld geven

Mocht je een hoop van het bovenstaande herkennen? Geef dan niet direct de schuld aan jouw ouders. Volgens de psychotherapeut is het namelijk beter om niet altijd met de beschuldigende vinger richting jouw vader of moeder te wijzen.

Reacties