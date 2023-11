Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bijna helft van Nederlanders is bang de hoge zorgpremie niet te kunnen betalen (dít is de goedkoopste optie)

De zorgpremies voor 2024 zijn bekend. En dat is slecht nieuws, voor veel Nederlanders. Want waar de zorgtoeslag daalt, stijgt de zorgpremie. Dat leidt tot zorgen: ruim 4 op de 10 Nederlanders is bang de premie niet te kunnen betalen.

Die zorgen zijn niet ongegrond. Want alleen al de basisverzekering stijgt gemiddeld tot 147 euro per maand, blijkt uit berekening van Zorgwijzer.

Stijgende zorgpremies

In de afgelopen twee jaar zijn de zorgpremies gemiddeld flink toegenomen. In 2023 bedroeg de gemiddelde toename 10 euro per maand en in 2024 kunnen we rekenen op een gemiddelde stijging van 9 euro per maand. Op jaarbasis betekent dat ruim 100 euro extra per persoon. „In 2015 was je gemiddeld nog ‘maar’ 99 euro kwijt aan een basisverzekering. Daarna is de maandpremie dus flink gestegen”, legt Independer zorgexpert Mirjam Prins uit.

Die stijging leidt ertoe dat 42 procent van de Nederlanders zich zorgen maakt of zij de premie volgend jaar wel kunnen betalen, blijkt uit onderzoek uitgevoerd door de vergelijkingssite. Van de mensen met zorgen geeft ruim 90 procent aan dat de toegenomen inflatie daarvan de oorzaak is.

Prijsverschillen

Niet alle basisverzekeringen zijn hetzelfde en dat zie je terug in de hoogte van de premie. Het prijsverschil tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering is in 2024 maar liefst 468 euro per jaar.

De a.s.r. Basisverzekering Restitutie is de duurste verzekering, daarvoor ga je 170,95 euro per maand betalen. Dit jaar betaal je nog 156,50 euro voor diezelfde polis; een prijsstijging die op jaarbasis 173,40 euro kost.

De FBTO Basisverzekering biedt volgend jaar de goedkoopste optie. De maandelijkse premie stijgt naar 131,95 euro. Dit jaar is die premie nog 126,95 euro per maand. Belangrijk om te weten: dit gaat om een naturapolis.

💡 Wisselen van zorgverzekering? Het kan flink wat geld schelen om te wisselen van zorgverzekering. Het is belangrijk om dan op verschillende dingen te letten. Bepaal bijvoorbeeld de hoogte van je eigen risico en laat je niet direct verleiden door de grote verzekeraars. Meer weten? Lees meer tips.

In Nederland kun je als basisverzekering kiezen uit een naturapolis, restitutiepolis of combinatiepolis. Deze verzekeringen hebben verschillende voorwaarden over welke behandelingen bij welke zorginstellingen volledig worden vergoed.

Zorgen over de kosten van je premie? Wellicht kom je in aanmerking voor zorgtoeslag, die veel Nederlanders onnodig. Benieuwd of je in aanmerking komt? Lees er meer over via onderstaand artikel.

