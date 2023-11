Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Volgens Lale Gül stemden ook veel migranten op PVV: ‘Allochtonen zijn niet links’

Het kan je niet ontgaan zijn dat de PVV vorige week een monsterzege behaalde bij de verkiezingen. En hoewel er in Nederland een bepaald beeld is van de PVV-stemmer, stemmen volgens schrijfster Lale Gül ook mensen met een migratieachtergrond op hem.

Gül is een Turks-Nederlandse schrijver die streng islamitisch werd opgevoed. In haar boek Ik Ga Leven sprak ze zich kritisch uit over haar opvoeding en religie. Daarvoor kreeg zij veel lof, maar ook bedreigingen uit de extremistische islamitische hoek.

Lale Gül over PVV-stemmers met migratieachtergrond

Geert Wilders is nogal een controversiële politicus. Mede door zijn harde uitspraken over migratie en de islam. Toen de PVV vorige week de verkiezingen won, vreesden sommige Nederlanders voor het asielbeleid, de omgang met migranten, de toekomst van Nederland en de moslims die hier wonen.

Maar Gül schijnt daar bij WNL op Zondag een ander licht op. Want volgens haar zijn er ook behoorlijk wat mensen met een migratieachtergrond die op Wilders stemden. „Er wordt gedaan alsof mensen met een migratieachtergrond links-progressief zouden zijn, maar dat zijn ze niet. Dat is nooit mijn ervaring geweest en volgens mij van niemand. Maar dat wordt wel zo voorgeschoteld.”

‘Veel allochtonen zijn conservatief’

De schrijfster vervolgt: „Mijn ervaring is meestal dat vooral mensen met een islamitische achtergrond juist heel conservatief zijn. Daarom verbaast het mij ook helemaal niet dat ze PVV hebben gestemd, want ja.. dat is een autoritaire leider. Ze zijn sociaal-cultureel conservatief en zijn voor de bewaking van de culturele identiteit.”

Gül benadrukt dat het bij de PVV niet om „hun culturele identiteit” gaat. „Maar ze begrijpen het meer. Omdat ze toch met een been in de cultuur van herkomst land zitten.” Volgens haar voelen veel mensen met een migratieachtergrond weinig voor links-progressieve thema’s als feminisme, LGBT+-rechten of klimaat. „Ik denk dat veel mensen met een allochtone achtergrond conservatief zijn en daarom op Wilders stemmen.”

Gül lacht om demonstraties tegen Geert Wilders

De schrijfster vertelt dat een groot deel van haar vriendenkring op Wilders heeft gestemd. Presentator Rick Nieman vraagt of mensen zoals Gül door links-progressieve partijen in de steek zijn gelaten. „Absoluut, ik ben zelf ooit uit de speech van Sigrid Kaag gehaald.” Ze vertelt dat de toenmalig D66-leider een zin over de vrijheid voor schrijvers, waaronder Lale Gül, persoonlijk uit de speech haalde. „Dat is symbolisch voor mij.”

In Nederland zijn de afgelopen dagen allerlei protesten en acties tegen de winst van Wilders. Waarbij de demonstranten mensen met een migratieachtergrond een hart onder de riem willen steken, legt Nieman uit. Gül moet een beetje lachen. Ook columnist Zihni Özdil sprak zich kritisch uit tegen deze protesten. Gül: „Mensen van kleur zie je hier niet tussen staan. Het is ook stemmingmakerij en bijna demagogische angstzaaierij. Mensen hebben het steeds over deportaties, terwijl als je er een beetje verstand van hebt, dan weet je dat zoiets nooit kan gebeuren.” Volgens Gül worden de allochtonen geclaimd door links, terwijl zij niet links zijn.



Mensen met een migratieachtergrond zijn niet links-progressief, zegt schrijver en columnist Lale Gül (@lale_gul89). "Mijn ervaring is dat juist mensen met een islamitische achtergrond heel conservatief zijn. Ik ben niet verbaasd dat ze PVV hebben gestemd." #WNL pic.twitter.com/Vda8OZRzmU — WNL Op Zondag (@WNLOpZondag) November 26, 2023



Lale Gul in #wnlopzondag

Met treffende duiding! Blij dat er eindelijk ruimte is om duidelijk te maken dat de islamitische achterban in Nederland primair conservatief is. @lale_gul89 ❤️ — Aylin Bilic (@AylinBilic) November 26, 2023

Je kijkt WNL op Zondag terug via NPO Start.

