Khalid Kasem in eigen talkshow over impact verkiezingswinst op zijn gezin: ‘Papa, moeten we weg uit Nederland?’

Media buigen zich daags na de daverende verkiezingswinst van de PVV massaal over de vragen waar die winst vandaan komt en wat dat betekent. In Khalid & Sophie deed presentator Khalid Kasem gisteravond een boekje open over wat de uitslag voor impact heeft op zijn gezin. „Dat moeten we niet wegschuiven.”

Vreugde, schrik en verbazing golven door het land nu de partij die al twintig jaar in de oppositie zit, ineens veruit de grootste is het voortouw mag nemen bij de coalitieonderhandelingen. In de thema-uitzending van Khalid & Sophie van gisteravond werd er druk gespeculeerd over wat deze verkiezingsuitslag betekent voor de toekomst van Nederland.

NPO afgeschaft?

Daar moest niet gelijk te alarmistisch over de winst van de PVV gedacht worden, vond Özcan Akyol. „Ik heb vandaag zoveel mensen gesproken die denken dat ze over een half jaar geen werk meer hebben omdat de NPO wordt afgeschaft. Er wordt zo eenzijdig gedacht: Wilders is straks de baas, dus er is geen werk meer. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Je gaat zitten en dan vind je elkaar ergens in het midden”, zei Akyol, doelend op de coalitieonderhandelingen.

Hoewel hij het ‘helemaal niet prettig’ vond ‘dat een extremistische partij’ de grootste is geworden, moeten volgens hem ook bij de opvattingen van de PVV over de islam kanttekeningen geplaatst worden. „Er wordt echt geen moslim het land uitgezet die staatsburger is.”

Khalid Kasem bij Khalid & Sophie over eigen gezin

Maar volgens presentator Khalid Kasem strekken de gevolgen veel verder dan wat er feitelijk staat te gebeuren, zegt hij. „Inderdaad, er zal geen moslim in Nederland uitgezet worden. Die hebben een Nederlands paspoort, dat gaat echt niet gebeuren. En ik denk dat instituties in Nederland sterk genoeg zijn als je kijkt naar de meerderheden die je moet zien te vinden.”

Waar het volgens Kasem wel invloed op heeft, is op ‘gevoel, hoe je je verhoudt in de samenleving, de potentie die je ziet in het land waar je opgroeit’, zei hij bij Khalid & Sophie. „Wilders kan van alles zeggen en ik geloof echt wel dat er straks een coalitieakkoord komt, als hij meeregeert, waarin dat soort elementen niet voor zullen komen. Maar wat mij raakt is een hele generatie die na 11 september in de wereld staat met het idee ‘Ik mag niet helemaal meedoen in Nederland’, zijn best doet en denkt ‘voor de volgende generatie zal dit niet gelden’.”

Schoolplein

Maar ook die generatie overkomt nu hetzelfde, ziet Kasem. „Die denkt nu: ‘Wacht even, ik hoor er niet bij. Zeker niet.’ Ik zat gisteravond de uitslagen te kijken. Om 21.00 uur waren mijn kinderen nog wakker en toen vroegen ze aan mij: ‘Papa, op het schoolplein hadden ze het erover dat we weg moeten uit Nederland als die meneer met dat witte haar de grootste wordt’. En dan zeg ik tegen ze: ‘Maak je niet zo druk’. Maar dat is ook hoe dit op dit moment gevoeld wordt in Nederland en dat moeten we niet wegschuiven denk ik.”

