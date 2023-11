Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bekende gezichten reageren op verkiezingsuitslag: ‘Vervalt mijn studieschuld als ik terug moet naar m’n eigen land?’

Geert Wilders behaalde gisteravond tijdens de verkiezingen 35 zetels met zijn PVV. En die winst leidt, natuurlijk, tot een vloedgolf aan reacties op social media. Waar menig bekend gezicht zijn mening geeft over de verkiezingsuitslag.

De PVV werd gisteravond de grootste partij van Nederland. GroenLinks-PvdA volgt op grote afstand met 26 zetels. De VVD krijgt 23 zetels en Nieuw Sociaal Contract (NSC) komt uit op 20 zetels. Maar daarmee is de kous nog niet af. Want niet alle partijen staan te springen om een coalitie en het premierschap van de PVV. En dat betekent dat de formatie, ook dit jaar, een uitdaging wordt.

Formatie na verkiezingsuitslag wordt geen makkelijke opgave

GroenLinks-PvdA wil namelijk niet met Wilders in zee en ook NSC is niet happig op een samenwerking. De VVD sloot een coalitie met de PVV niet uit, maar Dilan Yesilgöz wil niet dat Wilders premier wordt. Pieter Omtzigt heeft met zijn NSC overigens genoeg stemmen binnengeharkt om een belangrijke rol bij de formatie te spelen. Want wil Omtzigt rechtsom of linksom?

Partijen als D66, CDA en BBB verloren kiezers. De ‘boerenpartij’ kan toch nog van belang worden. Mocht er voor een rechtste coalitie gekozen worden, dan komt BBD namelijk in beeld. Vanwege de winst bij de Provinciale Statenverkiezingen heeft BBB, mede door de positie in de Eerste Kamer, bij een rechtse coalitie zeker een rol.

Winst Geert Wilders zorgt voor opschudding

De verkiezingen schudden de Nederlandse politiek behoorlijk op. Volgens buitenlandse media heeft zich een grote politieke aardverschuiving voorgedaan in Europa. De grootste opschudding sinds de Brexit. En in Amerikaanse media klonk regelmatig de vergelijking tussen Wilders en Donald Trump.



Dutch elections, a right wing party won. Biggest political earthquake in Europe since Brexit. 🇳🇱 — Danijela Jaukovic (@Dan_Jaukovic192) November 22, 2023

Vooral over NSC-leider Pieter Omtzigt klonken overigens in onder meer Duitse, Belgische en Britse media, hoge verwachtingen.

Bekende gezichten reageren op winst PVV

Op social media reageren veel bekende gezichten verslagen dat Wilders met zijn partij gewonnen heeft. Maar als we het verkiezingskaartje van persbureau ANP bekijken, kan men niet om de monsterzege van Wilders heen. Uit de reacties blijkt dat toch veel mensen zich zorgen maken over de toekomst en vrezen sommigen voor het asielbeleid van Wilders. Maar hoe dat allemaal uitpakt, is natuurlijk nog toekomstmuziek.

Een greep uit de reacties:



Vervalt m’n studieschuld eigenlijk als ik terug moet naar m’n eigen land? — Talitha (@talithaisik) November 22, 2023



Het gaat er ook niet om of mensen zoals ik daadwerkelijk uitgezet worden of dat het juridisch haalbaar is of niet.

Het gaat erom dat een kwart van de bevolking er geen bezwaar tegen zou hebben als het wel zou kunnen. Dat ze hopen dat het lukt. Dat ze het prima vinden als… https://t.co/ZnlB6lnKcg — Emine Uğur (@overlistener) November 22, 2023



We zijn aan een nachtmerrie ontsnapt lieve mensen. — Marianne Zwagerman (@mariannezw) November 22, 2023



Het is inderdaad hemeltergend dat een kwart van de Nederlanders racisme niet erg blijkt te vinden. Dat percentage zal in Vlaanderen niet lager liggen. Dat zijn niet allemaal racisten, maar racisme lijkt hen in ieder geval niet te storen.

Geen enkele deftige politieke partij zal… https://t.co/2IaqGR6pLG — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) November 23, 2023



Afschuwelijk voor iedereen met moslimachtergrond. Al 20 jaar uitgekafferd en uitgesloten door deze partij. En nu wordt Wilders hun premier. Hoe wrang en cynisch. https://t.co/njHdrlAU5U — Diederik Ebbinge 🏳️‍🌈 (@diederikebbinge) November 22, 2023



Je kunt boos zijn op de PVV, of op hun kiezers, maar de traditionele partijen hebben de onder-en middenklasse losgelaten. Dus als je boos bent, misschien op die partijen? — Ton F. van Dijk (@tonfvandijk) November 22, 2023



