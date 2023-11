Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verkenner Van Strien (PVV) legt werk per direct neer

Verkenner Gom van Strien (PVV) legt zijn taken als verkenner per direct neer. Dat heeft hij maandagochtend in een verklaring laten weten. „Dit weekend verschenen artikelen in de media over werkzaamheden in mijn verleden, waarin mijn integriteit in twijfel wordt getrokken. Zowel de hierover ontstane onrust als het voorbereiden van een reactie hierop verhouden zich in mijn ogen niet met mijn huidige werk als verkenner”, schrijft hij in zijn verklaring.

Maandagochtend zou Van Strien beginnen met de eerste gesprekken als verkenner. Die gesprekken gaan niet door.

Zondag liet Van Strien nog weten door te gaan als verkenner, hoewel hij in verband werd gebracht met fraude. Daarover berichtte NRC zondag. Zijn voormalige werkgever Utrecht Holdings verdenkt hem van oplichting en omkoping. Het bedrijf heeft in maart aangifte gedaan. Bij de onderneming zou tussen 2006 en 2018 fraude zijn gepleegd. Het Eerste Kamerlid van de PVV was tussen 2000 en 2009 algemeen directeur van Utrecht Holdings. Ook twee anderen worden in deze zaak beschuldigd. In een verklaring ontkende Van Strien de beschuldigingen.

‘Nepparlement’

Vrijdag werd PVV-senator Van Strien door PVV-partijleider Geert Wilders als verkenner naar voren geschoven. Met uitzondering van DENK-fractievoorzitter Stephan van Baarle stemden alle fractievoorzitters in met zijn aanstelling.

De handen gingen vrijdag niet meteen op elkaar toen bekend werd dat Van Strien als verkenner aan de slag zou gaan. De Tweede Kamer had recent nog de nadrukkelijke wens uitgesproken om voor deze fase iemand in te zetten met afstand tot de dagelijkse politiek. Van Strien zag daar als senator zelf geen probleem in. Toen hij vrijdag door journalisten werd geconfronteerd met eerdere uitspraken van hem – hij noemde jaren geleden onder meer de Eerste Kamer een ‘nepparlement’ – reageerde hij daar uiterst kribbig op.

