Non-binaire Bram (24) en Thierry Baudet lijnrecht tegenover elkaar in jongerendebat: ‘Wat bizar’

Een debat tussen jongeren, Thierry Baudet en Rob Jetten zorgde gisteren voor heel wat discussie. Hoewel de meningen over de politieke standpunten, natuurlijk, uiteen lopen, leverde het debat heel wat reacties op.

NOS op 3 zette gisteren zes jongeren tegenover de twee lijsttrekkers Thierry Baudet (FVD) en Rob Jetten (D66). De twee politici gingen met de jongere generatie in gesprek over thema’s als wonen en onderwijs. Later volgde er een open vragenronde. Op social media worden sommige fragmenten uit die vragenronde veelvuldig aangehaald.

Discussie tussen Thierry Baudet en non-binaire Bram

Een daarvan is de discussie tussen Baudet en de non-binaire Bram (24). Bram vertelt over haatreacties en doodsbedreigingen op social media. Bram vraagt of de partij van Baudet, Forum voor Democratie, zich verantwoordelijk voelt voor de reacties richting Bram. „Wat is non-binair?”, vraagt Baudet. Waarna Bram hem Google adviseert, maar legt daarna uit dat non-binair een genderidentiteit is die tussen man of vrouw, of daarbuiten staat.

„Oke, maar ben je een man of een vrouw?”, vraagt Baudet. „Ik ben non-binair”, zegt Bram. „Maar hoe kan dat nou?”, reageert Baudet daarop.

Thierry Baudet: ‘Glitters op je hoofd?’

Daarna grijpt de presentatrice in en benadrukt tegen Baudet dat Bram het allemaal spannend vindt. Baudet benadrukt dat hij zich niet verantwoordelijk voelt voor de narigheid die mensen tegen Bram zeggen. Maar hij zegt ook dat hij het vervelend vindt voor Bram. „Wilt u er iets aan doen dat mensen zoals ik die berichten krijgen?”, reageert Bram.

Volgens Bram zijn het de mensen die luisteren naar Baudet, die hem haatberichten sturen. „Kunt u mij beloven dat u mijn leven veiliger kan maken?”. Iets wat Baudet niet kan beloven. Bram haalt aan dat zijn partner zich geen zorgen wil maken als Bram glitters draagt. „Glitters op je hoofd?”, vraagt Baudet verbaasd. „Ik heb oogschaduw met glitters op”, antwoordt Bram.

Rob Jetten neemt het op voor Bram

Baudet gelooft niet dat er meer dan twee geslachten zijn. „Jij zegt dat je iets bent wat volgens mij bestaat.” Bram benadrukt dat intersekse mensen bestaan. Baudet vindt dat er niet gepropageerd moet worden op scholen over dit thema. „Verder wens ik je het beste toe.”

Iets wat volgens Jetten „bullshit” is. „Je kunt niet iemand het beste toewensen als je niet erkent dat hen er ook mag zijn”, aldus het D66-gezicht. Bram: „U ontkent mijn identiteit en zegt vervolgens: ‘Ik hoop dat je snel beter wordt’. Baudet herhaalt dat hij Bram alle geluk wenst. Maar Bram betwijfelt dat. „Moet ik dat geloven?”

‘Kent u een homoseksueel persoon?’

Daarna haakt Stefan in. „Ik ben zelf homoseksueel, hopelijk weet u wel wat dat is. U heeft het over LHBTIQ+-propaganda, u heeft het over een verbod op campagne vanuit de overheid waardoor acceptatie en gelijke rechten onder de aandacht komen. Heeft u zelf mensen in uw omgeving die binnen onder LHBTIQ+ vallen?”. Baudet vindt al die letters „onzin”. Volgens Baudet gaat het één over seks. „Dat is homoseksualiteit, lesbisch of biseksueel zijn. Transgender zijn gaat over het einde van seks, dat maakt je namelijk onvruchtbaar. Dat zijn twee tegengestelde categorieën.”

Stefan versimpelt zijn vraag. „Kent u een homoseksueel persoon?” Daarna slaat Baudet op de schouder van Jetten. „Daar heb je er een”, lacht de FVD-voorman. Maar daarna vertelt hij dat hij talloze homoseksuele vrienden heeft. „De meeste homo’s die ik spreek die zijn vrijgevochten in een tijd waarin zij juist de vrijheid wilden hebben om seksualiteit te beleven. Om als man op mannen te mogen vallen.” Daar heeft Baudet geen problemen mee. „Waar ik problemen mee heb, is dat je aan kinderen op jonge leeftijd gaat uitleggen dat ze van geslacht kunnen veranderen. Wat niet kan en hen hun leven lang onvruchtbaar maakt.”

Rob Jetten fel in jongerendebat

Daarna haakt Jetten geërgerd in. „Dit soort taal over homo’s, over lesbiennes, over LHBTIQ+-propaganda, over dragqueens die hersenen van kinderen brainwashen en verschrikkelijke taal over transpersonen in Nederland. Dit leidt tot meer homohaat in Nederland.”

Volgens Jetten zijn jongeren uit de LHBTIQI-gemeenschap vaker depressief of plegen meer suïcide. „Die vaker niet zichzelf kunnen zijn en daardoor niet het geluk krijgen dat je iedereen gunt. Het is ook aan politici om op te komen voor de gelijke rechten voor elke Nederlander. Welke letter van het alfabet je bent, welke kleur je ook hebt, welke achternaam je hebt. U ontkent voor heel veel Nederlanders die vrijheid.”

Veel kijkers reageren op ‘bizar debat’

Volgens het D66-gezicht leidt de taal van Baudet en consorten ertoe dat Jetten zelf, en heel veel andere, vanavond Twitter openen met homohaat en bedreigingen. „U zou zich verantwoordelijk moeten voelen voor de impact die uw woorden wat dat betreft hebben.”

Het debat ging natuurlijk nog even door, maar vooral de bovenstaande discussie werd door veel kijkers opgemerkt. Er werd massaal op gereageerd. Een greep uit de reacties:



wat kan ik zeggen: cest la vie https://t.co/s6mk5l3fxo — bram (geen jongen!!) (@AbramAnton_) November 1, 2023



Is dit echt? Wat een open inrichting. HAHAHAHAHA! https://t.co/dz98sh69B3 — Jan Roos (@LavieJanRoos) November 1, 2023



“Glitters op je hoofd” was twintig jaar terug de titel van een nieuwe single van De Jeugd van Tegenwoordig pic.twitter.com/jRTvKuOuXA — Bart (@BartNijman) November 1, 2023



Ik moest lachen pic.twitter.com/9Dmy4fV0GE — Martin Koolhoven (@MartinKoolhoven) November 1, 2023



Misschien moet ik op 22 november toch maar gewoon op Rob #Jetten stemmen.

Wat een krachtig statement maakt hij hier vóór LHBTIQ+ ers. En tégen de schandalige hetze van Thierry #Baudet c.s. tegen diezelfde groep. Chapeau @RobJetten 👊👊👊🏳️‍🌈 https://t.co/TfXJIPZuxd — Elsschot🌍🇳🇱🇪🇺🇺🇦🇵🇸🇮🇱 (@marcelbar8) November 1, 2023



echt chapeau voor rob Jetten. Dat hij dit debat met Baudet aandurft. Ik vind dat van lef getuigen. Zouden meer politici moeten doen. — Marion Koopmans, virology; emerging infections (@MarionKoopmans) November 1, 2023



Wie bedenkt er nou dat je Rob Jetten en Thierry Baudet met elkaar in debat laat gaan #nosop3 ? Volstrekt oninformatief, niemand gaat hierdoor van mening veranderen. Jetten met Esther Ouwehand, Baudet met SGP of JA21, dát is interessant. — prof. roos vonk (@roosvonk) November 1, 2023

