Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jort Kelder in de bres voor ‘goede vriendin’ Soumaya Sahla bij Vandaag Inside

Jort Kelder sprong gisteravond aan de Vandaag Inside-tafel in de bres voor zijn ‘goede vriendin’ Soumaya Sahla. Er werd gesuggereerd dat deze twee een koppel zouden vormen, maar dat is volgens Kelder niet waar.

Voormalig VVD-adviseur Somaya Sahla was de afgelopen dagen in het nieuws. In een artikel van HP/De Tijd beschuldigde Martijn Bolkestein, de neef van de hoogbejaarde oud-VVD-leider Frits Bolkestein, Sahla ervan dat zij geld zou hebben ontfutseld van Frits.

Ophef omtrent Soumaya Sahla en Frits Bolkestein

Volgens de familie Bolkestein troggelde Sahla 85.000 euro van de oud-VVD-leider af. Sahla zelf legde uit dat Frits Bolkestein haar promotietraject tussen 2018-2021 financierde.

De VVD zegde het partijdlidschap van Sahla onmiddellijk op. Sahla deed op haar beurt aangifte tegen Martijn wegens belediging, laster en smaad. Sahla was vroeger lid van de Hofstadgroep, een terroristische organisatie, en kreeg daarvoor een gevangenisstraf van drie jaar opgelegd.

Wilfred Genee vraagt naar relatie Jort Kelder en Soumaya Sahla

Privé suggereerde dat Sahla een relatie heeft met Jort Kelder. Ze werden hand in hand gespot bij een boekpresentatie in Paradiso Amsterdam, maar dat ontkende Kelder aan het roddelblad. Twee weken geleden verscheen Sahla in het radioprogramma van Kelder. De twee zouden volgens hem bevriend zijn. PVV-gezicht Fleur Agema noemde Kelder op X de „nieuwe suggerdaddy van Sahla”.

Bij Vandaag Inside, waar Kelder gisteren te gast was, valt Wilfred Genee met de deur in huis. „Heb jij iets met een voormalig terroriste?” Kelder zegt wederom op dat Sahla een vriendin van hem is, maar dat de twee niet hand in hand Paradiso verlieten.

Terroriste bij de VVD

„Zij heeft natuurlijk wel een spectaculair cv. Dat kunnen we niet ontkennen”, aldus Kelder. Hij noemt de Hofstadgroep op en dat haar neefjes vanuit de moskee daarbij betrokken waren. „Dat is natuurlijk voor de VVD ontzetten ingewikkeld.” PVV’er Geert Wilders haalde eerder aan dat zich een terrorist binnen de VVD begaf. „Dat is natuurlijk 10-0 voor Wilders.” Volgens Kelder was het royement van Sahla bij de VVD vrij plotseling.

Johan Derksen vindt het nobel dat de VVD Sahla destijds een tweede kans gaf. Volgens Derksen is de familie Bolkestein bang dat de erfenis opdroogt.

Jort Kelder in Vandaag Inside in de bres voor Sahla

Kelder: „Er zit natuurlijk pijn bij die familie. Zij is natuurlijk een soort aangenomen dochter van Frits Bolkestein. Hij is trots op haar, hij heeft haar gefinancierd, hij heeft gezorgd dat ze kon studeren. Dat wist iedereen.” Volgens Kelder staan veel prominente mensen achter haar. Maar hij heeft tegen Sahla gezegd: „Als één dubbeltje de verkeerde kant op is gegaan dat niet deugt. Dan wis ik jouw nummer en ik hoef je niet meer te spreken.” Volgens Kelder heeft Sahla daar een hand op gegeven en raadde hij haar aan om te procederen.

Genee haalt aan dat Sahla bekend staat als „zeer charmant”. „Als het allemaal niet waar is, dan is ze de grootste intrigant sinds Mata Hari”, zegt Kelder. Waarmee hij de bekende spionne bedoelt. „Ik denk dat we haar kunnen vertrouwen, maar dat zal blijken, want er komt gewoon een rechtszaak.”

Goede vriendin

„Het feit dat iemand twintig jaar geleden zo de fout is ingegaan. Als jong meisje uit een arme Haagse buurt. En dan zichzelf zo opwerkt, zo liberaal wordt en een modelburger is in veel opzichten”, concludeert Kelder over zijn goede vriendin.

Je kijkt Vandaag Inside terug via KIJK.

Reacties