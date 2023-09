Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers diep onder de indruk van Oogappels: ‘Verdomd goed, weer niet drooggehouden’

Kijkers zijn weer buitengewoon lovend over de dramaserie Oogappels. De serie wordt aflevering na aflevering de hemel in geprezen, maar gisteravond regende het massaal reacties op het acteerwerk en de thema’s in de serie. „Weer niet drooggehouden.”

De dramaserie Oogappels van BNNVARA wordt al een aantal jaar uitgezonden en gaat over vier gezinnen met pubers en ouders die worstelen met de opvoeding van hun kinderen. Alles wat menselijk is, komt voorbij en dat is meteen de kracht van de serie. Het wordt door het publiek geroemd om de herkenbaarheid en is populair onder gezinnen. De serie is genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring.

Lof voor Oogappels-actrice Eva van der Gucht

Gisteravond stroomden de complimenten aan het adres van actrice Eva van der Gucht binnen. In de serie speelt ze Carola, die getrouwd is met Marcel (Mike Libanon). Hij vertelt haar dat hij bij haar weggaat. De scene die volgt, waarin ontkenning, woede en hoop op herstel elkaar afwisselen, is voor voor veel mensen herkenbaar, zo blijkt uit de reacties.

Totale verbazing wordt in Oogappels opgevolgd door enorme woede als Marcel begint over verdeling van het huis en het uitkopen van het bedrijf. Een scene die door merg en been gaat. „Denk jij dat je het recht hebt om ons leven samen, ons werk, ons huis, ons gezin tot de grond toe af te breken?”, schreeuwt ze. „Dat wat wij samen hebben opgebouwd? Nee, rot op! Het is ook van mij, hoor je me?”

Bij de kijkers van Oogappels raakte dat fragment diep.



Weer niet droog gehouden #oogappels Ijzersterke scene van een wanhopig boze Carola #EvavanderGucht

en @HansCroiset WAT een acteur. — Taco Holland (@TACOM1) September 27, 2023



Wat zou #oogappels zijn zonder de schrijvers #lexpasschier en @RoosOuwehand en de regie van @WK54 Wat zit elke aflevering van verdomd goed in elkaar. Zo gelaagd en zo mooi! — Kees Kortmulder (@Just_in_Kees) September 27, 2023



Ahhh Carola ik voelde m zo toen je tekeer ging tegen Marcel 😞brok in mijn keel #Oogappels — E (@ecbt72) September 27, 2023



Ach Carola. Die kwam binnen 😥#oogappels — Anita de Beer (@AnitadeBeer2) September 27, 2023

Herkenning bij Alzheimer

Maar ook verderop in de serie zitten kijkers aan de buis gekluisterd als Erik (Hans Croiset) in het reine probeert te komen met zijn Alzheimer-diagnose, die progressiever blijkt dan gedacht. „Het is een beetje als zwemmen in zee”, zegt hij. „Op een gegeven moment wil je terug. Maar dat gaat niet. Er is altijd wel een golf of een stroming die steeds terug duwt. En dus drijf je steeds verder weg van de kust.”

En daarmee slaat hij volgens Alzheimer Nederland en tal van kijkers de spijker op zijn kop.



“Het is een beetje als zwemmen in zee. Op een gegeven moment wil je terug, maar dat gaat niet. Je drijft steeds verder van de kust.” 😢 Wat een herkenning tijdens het kijken van de serie #Oogappels nu de vader van Erik #dementie heeft. 📺 Woensdag 20:30 op NPO1 / @BNNVARA pic.twitter.com/ajhTv2Ob4u — Alzheimer Nederland (@alzheimernl) September 27, 2023



#oogappels Erik en de situatie met zijn vader… Herkenbaar en hartverscheurend voor een ieder met dementie in de familie 😔 — Morgan Jansen ♒🇺🇦🇬🇧⚽️ (@Catlover1971) September 20, 2023



Televisie maakt mensen bewust. Hoe Alzheimer in #oogappels wordt geduid door deze prachtige rol van Hans Croiset, ontroert bovendien @alzheimernl https://t.co/YYP2ENZX6w — Paul Stamsnijder (@reputatiegroep) September 28, 2023

Oogappels terugkijken kan via NPO Start.

