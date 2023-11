Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gemoederen lopen hoog op in Rijdende Rechter: ‘Ik ram je in elkaar’

Dat irritaties over een weer tussen buren hoog op kunnen lopen, blijkt wel weer uit de laatste aflevering van De Rijdende Rechter. Mevrouw De Willigen en meneer Michels zijn al veertien jaar buren, maar over de oplossing van het vochtprobleem in de muur van De Willigen worden ze het maar niet eens. „Hij is heel erg aan het muggenziften.”

Bij binnenkomst in het huis van De Willigen is het vrijwel meteen duidelijk: er zit schimmel op de muur in de slaapkamer en dat lijkt veroorzaakt te worden door vocht in de buitenmuur, die grenst aan de oprit van Michels. Een ventilatiesysteem in deze muur plaatsen kan de oplossing zijn, maar daar heeft ze wel de medewerking van haar buurman voor nodig en die werkt volgens haar juist alleen maar tegen.

Buurman Michels ziet dit heel anders. Volgens hem heeft hij wél meegedacht over een oplossing. „Na een heleboel probeersels heb ik gedacht: weet je wat, ik ga het helemaal overkappen”, zegt hij terwijl hij naar het afdak wijst. „En nu is de muur kurkdroog.”

Schimmel in de kledingkast

Maar dat het afdak niet helpt, blijkt wel wanneer De Willigen haar kledingkast, die tegen de vochtige muur staat, opent. Onderin de kast zit schimmel. „We hebben de kast al twee keer van zijn plaats moeten halen omdat de achterwand beschimmeld was”, zegt ze in De Rijdende Rechter.

Het is nu tijd voor een permanente oplossing, vindt haar zoon. Ze kwamen uit op een speciaal ventilatiesysteem en lieten iemand langskomen om het vocht zowel binnen als in de buitenmuur te meten. De Willigen: „Toen ben ik zo dom geweest om niet tegen de buurman te zeggen dat dit zou gebeuren.”

Michels was er inderdaad niet van gediend dat er plotseling iemand in zijn tuin stond. „Toen ontplofte ik. Er stond weer iemand zonder aankondiging in mijn tuin te rommelen, terwijl ik niet wist waar het over ging.” En hij besloot hij De Rijdende Rechter in te schakelen.

Angst voor valpartijen

Maar dat blijkt niet het enige waar Michels bezwaar tegen heeft. Het ventilatiesysteem dat het vochtprobleem moet verhelpen, zal namelijk een stukje uit de buitenmuur langs zijn oprit uitsteken en daar kun je lelijk over vallen, aldus Michels. „Het is een soort zaag.”

Onzin, vindt de zoon van De Willigen. „Het steekt maar twee centimeter uit.” Die opmerking schiet bij Michels in het verkeerde keelgat. „Hij heeft er geen benul van. Ik word zelfs boos nu ik dit hoor. Zo van: ‘Ach, het stelt niks voor’. Als ik kleiner was geweest had ik gezegd: ‘Kom nu over tafel, dan ram ik je in elkaar’.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Rijdende Rechter verbiedt ventilatiesysteem

Ook De Rijdende Rechter erkent de bezwaren van Michels tegen het ventilatiesysteem dat zijn buurvrouw wil plaatsen. Hoewel ze het systeem in haar eigen muur wil plaatsen, verbiedt de rechter dit omdat het uitsteekt boven het perceel van Michels.

De hele aflevering van De Rijdende Rechter kun je terugkijken via NPO Start.

Reacties