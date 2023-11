Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers balen van ‘pesten’ deelnemer Expeditie Robinson: ‘Krijg er gewoon buikpijn van’

Elk seizoen zijn er enkele deelnemers van Expeditie Robinson ‘de klos’. De klos van uitgesloten worden, niet mee kunnen in een groep of gepest worden. Dat laatste was en is bij Eva Simons en Krista Arriëns niet letterlijk geval, maar kijkers hebben wel dat gevoel. ‘Weggepest’ past dan misschien beter.

Muzikante Eva Simons heeft tv-survivalprogramma Expeditie Robinson inmiddels verlaten. Krista Arriëns, bekend als de helft van het duo in Sekszusjes TV, is er op de zonnige (en soms heel erg regenachtige) eilanden in Maleisië nog altijd bij. Dat had heel anders kunnen zijn, want vorige week werd Arriëns weggestemd. Zij profiteerde van het feit dat Jamie Vaes vrijwillig haar biezen had gepakt. Deelnemers die op Krista Arriëns hadden gestemd, baalden zichtbaar.

Wat kijkers vervolgens voorgeschoteld kregen, bezorgde sommigen, als we X mogen geloven, pijn in de buik.

Expeditie Robinson een droom

Metro sprak de presentatrice en theatermaakster voordat Expeditie Robinson op de buis kwam. Arriëns had enorm naar het meedoen aan dit avontuur uitgekeken, meldde zij monter. „Het was een droom, absoluut. Ik houd er sowieso van om mezelf uit te testen. Zo van ‘hoeveel kan ik?’ en ‘hoeveel kan dit lichaam?’ En van alle programma’s die er zijn waaraan je eventueel kan deelnemen, ging ik het allerliefste naar Expeditie Robinson.”

Wie haar op de persdag zag, kon merken dat ze heeft genoten. Gelukkig maar, als je de huidige afleveringen ziet. Arriëns kreeg eerder als enige van Eva Simons te horen dat zij een immuniteitsmunt had, iets wat zij eigenlijk helemaal niet had willen weten. Precies uitleggen wat er toen volgde, is wat ingewikkeld, maar de beslissing van Arriëns hoe daarmee om te gaan, kostte haar bijna de kop. Kijkers zagen in de Expeditie Robinson-aflevering van gisteravond dat andere deelnemers liepen te balen dat zij er nog was.

😮 Meer kijkers dan naar politiek Expeditie Robinson vormde met het RTL Verkiezingsdebat gisteravond de hoofdmoot op RTL 4. Wie denkt dat Nederland massaal voor het tweede programma voor de buis kroop: nee. Het survivallen trok 1.145.000 kijkers, het debat met lijsttrekkers voor de Tweede Kamer-verkiezingen 2023 haalde 100.000 kijkers minder.

Openheid voor ‘de groep’

Het zat Krista Arriëns allemaal niet lekker, waarop zij besloot ‘de groep’ te vertellen wat haar afwegingen over de woorden van Eva Simons waren geweest. „Toen ze me over die munt vertelde, kwam ik in een heel erg kut dilemma terecht. Mijn gevoel zei eigenlijk: ik ga het tegen de hele groep zeggen. Ik wist ook dat als ik dat deed, ik het spel voor Eva volledig blokkeerde. Voor mij voelde het ‘t meest eerlijk om haar haar eigen spel te laten spelen. Ik weet nog steeds niet of ik de juiste keuze heb gemaakt.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nou, dat wisten enkele andere Expeditie Robinson-survivors wél. Maxim Froger voorop: „Je hebt ons in de maling genomen. Daarna deed je keihard met ons mee alsof je van niks wist. Ik denk dat je je nu schuldig voelt omdat mensen erachter zijn gekomen. Het spijt me, ik ben altijd eerlijk, maar ik geloof je niet.”

‘Je gaat letterlijk over lijken in Expeditie Robinson’

Powned-verslaggever Mark Baanders gaf Arriëns nog een extra zetje richting afgrond. „Alles lijkt erop dat jij koste wat het kost je eigen hachje wil redden en winnaar wil worden van Expeditie. Als je doet wat bij Eva gebeurd is, ga je letterlijk over lijken.”

Krista Arriëns gaf later voor de Expeditie Robinson-camera aan „het gevoel te hebben dat zij voor de rechtbank in Den Haag stond. Er stond gewoon – poef – een blok voor me”.

Had dit alles consequenties voor de in Hilversum geboren dertiger? Nee. De eerdergenoemde Maxim Froger blijkt harde woorden te kunnen uitspreken, maar ondertussen had hij vooral heimwee. Froger snakte zo naar huis dat hij enkele deelnemers vroeg om op hem te stemmen. Hij kreeg er op de befaamde Eilandraad zes. Krista Arriëns ging met vijf tegenstemmen weer met de hakken over de sloot richting volgende week. Met een grote grijns uiteraard.

Mark Baanders doet het ook

En oh ja, die Mark Baanders? Die heeft ook een immuniteitsmunt en flikte aan het einde van de uitzending precies hetzelfde als Eva Simons bij Krista Arriëns deed. Tegen Radio 538-presentatrice Iris Enthoven: „Ik vertel dit alleen aan jou…”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Expeditie Robinson: ‘Hier had de productie écht moeten ingrijpen’ https://t.co/heZgrPdhEH — Michael Elsinga (@elsinga86) November 5, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik vind #ExpeditieRobinson elk jaar zo leuk om te kijken, maar dit jaar krijg ik er gewoon buikpijn van. Eerst #Eva en nu #Krista die zo kapot gepest worden. Ik hoop echt dat die mensen terug gaan kijken en reflecteren. #pestenisnietstoer #doeslief — Nikstweets (@mochriger) November 6, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"Liever dood dan 2e" toch? is opgeven niet nog erger dan 2e worden? #maximfroger volgende week alsjeblieft die nep Rambo eruit, wat een flapdrol #radmilo van mij mag Krista winnen! #expeditierobinson — Brogum (@Brogum53) November 6, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jammer hoe Mark omging met Krista om vervolgens zelf een ander te vertellen over zijn munt#ExpeditieRobinson — RealityFan (@bbb22fan) November 6, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Maxim die zelfs 2 stemmen op Krista zet terwijl hij zelf naar huis wil🤣.

Bijster slim issie nie hè dat frogertje.

#ExpeditieRobinson — Ydnes (@Ydnes_01) November 5, 2023

Expeditie Robinson terugkijken kan via Videoland.

