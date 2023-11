Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Undercover in Nederland-kijkers geschokt door confrontatie kinderlokker: ‘Die arme vrouw’

Kijkers van Undercover in Nederland weten gisteravond niet wat ze zien. Twee oudere mannen, die jonge kinderen lastigvallen, worden door Alberto Stegeman geconfronteerd. Maar bij de confrontatie van één van deze kinderlokkers, staat ook zijn vrouw erbij.

Stegeman confronteert in zijn programma menig oplichter, boef, fraudeur of andere daders van wanpraktijken. Zo werden zijn ontdekkingen over mishandelingen op een zorgboerderij voor gehandicapten, groot nieuws. De aflevering van gisteravond gaat over Harry S. en Piet L. Een jongen en een meisje van 14 en 11 jaar doen hun verhaal over deze oudere heren. De mannen vallen namelijk jonge kinderen lastig.

Alberto Stegeman confronteert kinderlokkers Undercover in Nederland

Eerst vertelt Hardy (14) over Harry S. , die hem ongepaste en seksueel intimiderende berichten, naaktfoto’s en -video’s stuurt en verzoeken doet om af te spreken. Hardy heeft er ‘s nachts nachtmerries van, vertelt hij.

Stegeman confronteert de 68-jarige man. Die vrij snel alles toegeeft tegenover het televisiegezicht. Hij vertelt dat hij drie kinderen benaderde. „Het was corona, ik had niks te doen.” S. legt later uit dat hij drie dagen in de gevangenis heeft moeten zitten, maar nu besloten heeft om te stoppen. „Een stomme zet”, aldus de man.

Piet L. stuurde berichten en verzoeken naar jonge meisjes

Daarna doet ook een 11-jarig meisje anoniem haar verhaal. Zij en haar vriendinnen worden lastiggevallen door de 72-jarige Piet L. Hij vraagt de meisjes om naaktfoto’s, stuurt ze geld en vraagt of ze „geheime dingen” met hem willen doen.

Haar vader komt erachter als zijn dochter met hele dure schoenen thuiskomt. Hij ontdekt dat de man naaktfoto’s stuurt en vraagt, meerdere seksuele verzoeken doet en de meisjes probeert te paaien met geld. L. maakte zo’n 2000 euro naar de kinderen over.

Vrouw staat naast confrontatie

In een parkeergarage confronteert Stegeman L., die net boodschappen zou gaan doen met zijn vrouw. Stegeman gooit alle wanpraktijken voor L. zijn voeten. Hoewel de 72-jarige man de boel probeert te sussen, kan hij nog moeilijk ontkennen. Zijn vrouw blijkt weinig van de berichten en verzoeken richting jonge meisjes af te weten en is compleet in shock.

Uiteindelijk geeft L. toe wat hij heeft gedaan. „Dat is niet goed van mij. Dat wil ik niet, maar dat schrijf ik wel.” Zijn vrouw benadrukt meerdere keren dat ze naar huis wil. „Zoveel leugens”, zegt ze tegen haar man. Stegeman laat weten dat hij het hele dossier met bewijs richting de politie brengt. Als de vrouw wegrijdt, laat ze haar man toch instappen.

Undercover in Nederland-kijkers medelijden met vrouw

Kijkers zijn geschrokken van de beelden en wanpraktijken van deze mannen. Maar toch vinden sommigen de confrontatie van L. wel erg heftig. Vooral omdat zijn vrouw bij de confrontatie staat en compleet overvallen wordt. L. lijkt behoorlijk koel te blijven, maar zijn vrouw weet niet waar ze het zoeken moet. Toch vragen veel kijkers zich af of deze vrouw bij de confrontatie had moeten zijn.



Werkelijk #albertostegeman , je had wel voor opvang voor die mevrouw mogen zorgen #undercoverinnederland — Tanja L Von Der Welle (@KapiteinTanja) November 5, 2023



Je had zijn vrouw hier niet nu in moeten betrekken op deze manier. Ze is nu getraumatiseerd voor het laatste stukje leven. #undercoverinnederland — Dr. Drake Ramoray (@spankysaurus) November 5, 2023



Die arme vrouw. Ik hoop dat ze goed wordt opgevangen. Ga je naar het winkelcentrum en ligt je leven in duigen. #undercoverinnederland — Romy Online (@OnlineRomy) November 5, 2023



Misselijk van deze uitzending, maar ook de manier waarop de vrouw er zomaar bij betrokken wordt, #notdone, #undercoverinnederland — #Von# (@Vonnuhpon) November 5, 2023



Ach zijn vrouw, hoe sneu is dat. #undercoverinnederland — Rosa🌹🐾 🇪🇦🇳🇱 (@roosje_69) November 5, 2023



Moet die vrouw nu ook alles in detail meekrijgen? Wat een schandalige TV! #UndercoverInNederland — Gekke Gerrit (@GGekkeGGerrit) November 5, 2023

Je kijkt Undercover in Nederland terug via KIJK

