Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Grootste ziekenhuis Gazastrook bijna zonder brandstof’ en ‘dat zeggen ze al een week’

Het grootste ziekenhuis in de Gazastrook moet binnen enkele uren de deuren sluiten als er geen brandstof wordt geleverd, bericht Al Jazeera vanmorgen. Vanaf de andere kant van de grens wordt er sceptisch op gereageerd.

Nieuwszender Al Jazeera meldt dat tienduizenden vluchtelingen een veilig heenkomen hebben gezocht bij het al-Shifa-ziekenhuis.

In het ziekenhuis bevinden zich volgens Al Jazeera duizenden gewonden en pasgeboren kinderen in couveuses. Het is onduidelijk wat er met hen gaat gebeuren als er geen brandstof meer is om generatoren draaiende te houden.

De Gazastrook is momenteel grotendeels afgesloten van de buitenwereld. Er arriveren dagelijks hulpgoederen via Egypte, maar de levering van brandstof ligt gevoelig. Israël vreest dat dergelijke voorraden in handen van Hamas zouden kunnen vallen.

Brandstofleveringen

Ziekenhuizen in Gaza slaan al langer alarm over brandstoftekorten. De Israëlische stafchef van het leger Herzi Halevi reageerde daar vorige week sceptisch op. “Ze zeggen al meer dan een week dat de brandstof in ziekenhuizen morgen op is. Dat is tot dusver niet gebeurd”, zei hij donderdag op televisie.

De topmilitair maakte ook duidelijk dat hij open staat voor brandstofleveringen aan ziekenhuizen. Dan kan onder toezicht gebeuren als de situatie echt kritiek is, stelde hij. “We zullen wel alles doen om te zorgen dat het de infrastructuur van Hamas niet zal bereiken.”

Reacties