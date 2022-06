Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Humberto Tan ongemakkelijk nadat ‘sekszusjes’ hem voor het blok zetten

De sekszusjes Marcelle en Krista Arriëns schromen niet om soms ongemakkelijke onderwerpen aan te snijden. Zo ook gisteravond bij Humberto. Een fragment van een meisje dat haar vader belt met een intieme vraag, is de aanleiding. Maar als de zusjes vragen wat presentator Humberto Tan zou doen in die situatie, weet de presentator toch niet zo goed wat hij moet zeggen.

Het bovengenoemde fragment is afkomstig van het Belgische jongerenplatform TAGMAG. De presentatoren van het platform trekken langs allerlei feestjes om jongeren te interviewen, in soms ietwat beschonken toestand. Vaak worden zij uitgedaagd om grappige, ongemakkelijke of bijzondere opdrachten uit te voeren.

Meisje belt vader met intieme vraag

Een meisje belt in dat fragment haar vader om te vragen hoe zij een jongen oraal moet bevredigen. Zonder gêne belt zij haar vader op, die ietwat verbouwereerd reageert op het gesprek met zijn dochter. Later stuurt hij haar nog een bericht, waarin hij de vragen van zijn dochter toch vrij sportief oppakt. Het filmpje ging al snel viraal op het internet en kwam ook gisteravond bij Humberto ter sprake.

Sekszusjes reageren op fragment

In de studio komt het Belgische fragment voorbij. De sekszusjes Marcelle en Krista Arriëns, die bij Humberto zitten om over seksuele voorlichting te praten, reageren op het filmpje.

Tan vraagt Marcelle hoe zij zou reageren als haar dochter zo’n vraag zou stellen. Zij legt uit dat ze blij zou zijn als haar dochter met dat soort vragen naar haar toekwam. De presentator reageert: „Ik zou vragen: heb je dat nu nodig? Of kan het ook morgen wanneer je niet dronken bent?”, lacht Tan. Hij vraagt meer tafelgasten naar hun reactie.

Ongemakkelijke uitleg Humberto Tan

Krista kopt hem daarna in: „Wat zou je zelf doen?”, vraagt ze aan Tan. Hij vraagt zich af waarom zijn dochter het specifiek op dat moment zou willen weten. „Ja, maar zou je ook advies geven?”, reageert Krista. Waarop Tan instemmend „als ze het echt wil weten wel ja”, antwoordt. Waarna hij toch ietwat twijfelachtig „denk ik”, erachteraan zegt.

Tan wordt ongemakkelijk, moet even lachen en wappert daarna met zijn vragenkaartjes. „Pfoe.” Daarna geeft hij nog iets meer toelichting. „Ik zou zeggen: koop een Cornetto en doe het met liefde. Zachtjes, niet te veel, je doet ook niet dat hele ijsje, dat is niet lekker.” De sekszusjes kiezen er na het verhaal van Tan voor om hun mond te houden.

