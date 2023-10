Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jaimie Vaes pakt haar biezen in Expeditie Robinson: ‘Lullig dat ze er nu uitgaat’

Jaimie Vaes besloot gisteravond in Expeditie Robinson de handdoek in de ring te gooien. Het gemis van haar zoontje Lío werd de influencer te veel. Haar medekandidaten snapten dat heel goed, maar vanaf de bank klinkt er frustratie over de timing van haar vertrek.

Saillant detail: ook ex Lil Kleine verliet het programma ooit door heimwee.

Jaimie Vaes verlaat Expeditie Robinson

De laatste aflevering van Expeditie Robinson staat in het teken van de eerste individuele immuniteitsproef. De kampen zijn opgeheven en vanaf nu is het ieder voor zich.

Als de anderen yoga op het strand aan het doen zijn, knoopt ‘zoon van’ en zanger Maxim Froger een gesprekje aan met Jaimie Vaes. „Hoe is het?”, vraagt hij aan de influencer. „Zo zo”, antwoordt ze eerlijk. „Tuurlijk waren het gemis en de ongemakken er de eerste twee weken, maar ik kon wel aarden. Ik kon wel genieten van de momenten. Maar nu krijg ik er geen connectie meer mee.”

Het gemis van haar zoontje is te groot. „Ik ben alleen maar bezig met thuis, met Lío. Een soort van schuldgevoel komt er ook bij kijken. Expeditie Robinson heeft me ook laten zien wat echt belangrijk is. De waardering voor het leven thuis. De liefde voor de mensen om je heen. De onvoorwaardelijke liefde voor mijn zoon.”

Froger knikt begrijpend. „De tijd is nu echt aangebroken”, vervolgt Vaes. „Ik vind het heel mooi om te zien dat anderen nog wel de strijdlust hebben voor de laatste fase, maar die heb ik alleen maar om terug te gaan naar huis.” Dat snapt Froger. „Je moet gewoon naar die kleine toe. Mamatijd. Trots op je, gek.”

„Heel jammer”, zegt Froger tegen de camera’s. „ Ik had Jaim net terug, mijn maatje. Maar er is niet veel sterkers dan de band tussen een moeder en een kind.”

‘Ze heeft iedereen verbaasd’

Na Froger brengt Vaes ook de rest op de hoogte. „Het eiland liet mij eerst niet gaan. Maar er is echt een tijd van komen en een tijd van gaan. Die is voor mij aangebroken. Expeditie heeft mij heel veel geleerd. Los van de waanzinnige, mooie, te gekke momenten met jullie. Ik heb angsten overwonnen, maar het heeft me ook laten zien wat belangrijk is in het leven.”

Acteur Willem Voogd begrijpt haar goed. „Ze heeft het echt veel en veel langer volgehouden dan dat ik of iedereen dacht.” Personal trainer Radmilo Soda geeft Vaes een dikke knuffel. „Ik was zo blij dat je terug was. En nu ga je me weer verlaten.” Voormalig roeister Ilse Paulis heeft lovende woorden voor Vaes. „Ik denk dat Jaimie alles en iedereen verbaasd heeft en vooral zichzelf. Het survivallen ging haar beter af dan verwacht.” Ook verslaggever Mark Baanders snapt de beslissing van Vaes helemaal. „Als moeder van een kind heb je altijd een vrijbrief om hier te vertrekken. Want Expeditie is belangrijk, maar als er iets belangrijker is, dan is dat de relatie tussen moeder en kind.”

Twijfels over timing

Vaes was niet alleen geliefd bij haar medekandidaten, maar ook bij de kijkers thuis. Iets wat veel mensen zelf niet zagen aankomen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jaimie je hebt het geweldig gedaan, jij hebt iets belangrijkers dan de titel robinson gewonnen, hoe Nederland nu positief naar je kijkt en hoe je hebt laten zien wat voor sterke vrouw jij bent! #expeditierobinson — DeMazzelaar (@DMazzelaar) October 29, 2023

Een aantal kijkers heeft wel een nare bijsmaak overgehouden aan de timing van het vertrek van Vaes. Als zij dit namelijk één dag eerder had gedaan, dan had Eva Simons niet haar koffers hoeven pakken. En die wilde juist dolgraag blijven.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Niet oké. Als Jaimie bij de vorige proef net zo eerlijk naar zichzelf en de rest was geweest, had ze een gemotiveerde Eva laten winnen die wél strijdlust nog had. Zo jammer. #ExpeditieRobinson — Lindsay Reitsma – Keijzers (@LindsayKeijzers) October 29, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lullig dat Jaimie er nu uitgaat en niet een dag(?) eerder. Dan hadden andere mensen er misschien nog wel bij gezeten, maar goed. Verder vond ik haar wel echt heel tof in de expeditie. #expeditierobinson — estée (@aesteetic) October 29, 2023

Je kunt Expeditie Robinson terugkijken via Videoland.

Vorige Volgende

Reacties