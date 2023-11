Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wortelboer en Van Rossem bij Beau: ‘Enig, een aanrader om met een bejaarde te gaan werken’

Wortelboer en Van Rossem ging vorige week woensdag met verrassend veel kijkers van start: ruim 600.000. Tv-coryfeeën Emma Wortelboer (1996) en Maarten van Rossem (1943) schelen ruim een halve eeuw en over hun generatiekloof gaat het programma. Met de nodige humor natuurlijk. Gisteravond schoof het nieuwe tv-duo aan in talkshow Beau.

Helemaal nieuw als duo zijn Wortelboer en Van Rossem niet. Ze traden in 2021 samen aan als gasten in Boerderij Van Dorst. Maarten van Rossem viel vooral op door helemaal niets te doen. De handen uit de mouwen steken is een van de speerpunten in het programma, maar de historicus weigerde dat. Emma Wortelboer was ook (een uitstekende) deelneemster in De Slimste Mens, waarin Maarten van Rossem natuurlijk het enige jurylid is. Beide keren viel een goede klik op.

Kijkers enthousiast over Wortelboer en Van Rossem

Metro schreef vorige week al dat kijkers hadden genoten van de eerste Wortelboer en Van Rossem. „Er is zichtbaar chemie“, vonden veel mensen die het programma zagen, waarbij de – met respect – oude heer van het stel zelfs vibrators aan een nadere inspectie moest onderwerpen. Leuk stel om aan tafel te hebben, moet Beau van Erven Dorens hebben gedacht. Hij neemt sinds maandag het dagelijkse RTL 4-talkshowstokje over van Humbero Tan.

„Maarten is een kind van de jaren vijftig, hij waste zich in een teiltje. De straten waren nog zo goed als autovrij”, zegt Beau. „Emma groeide op aan het begin van deze eeuw en zat tijdens de schoolpauze aan de frikandelbroodjes en energiedrankjes. In Wortelboer en Van Rossem onderzoeken ze hoe de wereld in een halve eeuw is veranderd.” Dan volgt een filmpje over uitwassen en hergebruik van condooms in de eerder genoemde jaren vijftig…



Was vroeger alles beter?

„Heb je je erover verbaasd hoe het er vroeger aan toe ging?”, vraagt Beau aan Emma Wortelboer. Zij: „Zeker ja. Iedereen zegt altijd ‘vroeger was alles beter’… nou, da’s helemaal niet zo.” Maarten van Rossem reageert: „Nee, maar dat heb ik nooit geclaimd natuurlijk.” Wortelboer verbaasde zich er het meest over „dat het best armoedig was”. „Voor vrouwen was het al helemaal een hel. Er is veel veranderd, vooral in rijkdom, in welvaart.”

Maarten van Rossem: „Nederland is geloof ik zeven keer zo rijk geworden. Je vraagt je af waarom er nog steeds mensen zijn die moeite hebben met rondkomen, maar ja, dat schijnt zo te moeten zijn. Maar ik denk dat de meeste jonge mensen geen voorstelling hebben van wat het is.” Van Rossem doelt op armoede. „Mijn vader had een keurige functie aan een instituut in Wageningen, maar we hadden één kraan in huis waar koud water uit kwam. We hadden één kachtel. Weliswaar een reusachtige Duitse bunkerkachel, maar goed…”

Zus Sis nam Maarten van Rossem lang iets kwalijk

Emma Wortelboer vult aan: „Jullie hadden geen pauze op school, jullie hadden geen kluisjes.” Van Rossem lacht hardop, alsof hij een kluisje in zijn tijd echt heel erg nodig vond. Niet dus. „Mijn moeder waste ons thuis in een teiltje. Eerst mocht ik en daarna mijn zus in het lauwe vieze water van mij.” Hij doelt natuurlijk op de overleden Sis. „Ze heeft me dat haar hele leven kwalijk genomen.”

Wat vond Emma van Wortelboer en Van Rossem?

Beau is nieuwsgierig hoe Emma Wortelboer het vond om alle opnames met de halve eeuw oudere Maarten van Rossem te maken. „Enig. Ik kan je aanraden om met een bejaarde te gaan werken, want je haalt ze na 12.00 uur ‘s middags op en je brengt ze om 18.00 uur weer thuis. Het was voor mij heerlijk. En het was ook gezellig, ik vind je in ieder geval een hele leuke bejaarde.”

Van Rossem op zijn beurt: „Ik vond het een aangenaam creatief proces.”

