Satisfyers testen en trouwjurken passen: kijkers razendenthousiast over tv-duo Wortelboer en Van Rossem

De opmerkelijke combinatie Emma Wortelboer en Maarten van Rossem is volgens kijkers een gouden vondst. In het nieuwe programma Wortelboer en Van Rossem proberen de ze de generatiekloof die hen scheidt te overbruggen. „Die twee hebben zichtbaar chemie.”

Afgelopen zomer werd het nieuwe tv programma al aangekondigd, toch had Maarten van Rossem er zelf geen hoge pet van op. „Het komt op NPO 3. Je weet: daar kijkt sowieso niemand naar. Ik ben benieuwd”, zei hij toen in zijn podcast.

Kijkcijfers zijn niet bekend, maar aan de reacties op social media te zien, denken de kijkers daar heel anders over. Die zijn dolenthousiast over Wortelboer en Van Rossem. De twee hoofdpersonen schelen maar liefst 53 jaar en geven beiden hun eigen kijk op de wereld van vandaag en van vroeger.

Wortelboer en Van Rossem onderzoeken relaties

In de eerste aflevering van het programma onderzoeken ze de verschillen en overeenkomsten van relaties van vroeger en nu. Bij het begin van de aflevering vinden ze gelijk een raakvlak: wanneer er getongd wordt, moet de tong goed gebruikt worden, vinden beiden. Er worden trouwjurken gepast, Van Rossem swipet op Wortelboers Tinder, gaan ze naar de plek waar Van Rossem zijn eerste condooms kocht en worden vibrators aan nadere inspectie onderworpen.

Publiek is ingepakt

Het valt de kijker meteen op hoe er vooral van Van Rossem een andere, luchtigere kant te zien is. „Wat een fijne tv is #wortelboerenvanrossem. Die twee hebben zichtbaar chemie!”, reageert iemand op X. „Tot mijn eigen verbazing ben ik bij Wortelboer en Van Rossem blijven hangen en wat is dit eigenlijk ontzettend leuk. De combi van deze twee werkt goed en het geeft een mooi inkijkje in de wereld van de jaren 50”, reageert een ander.



Vermakelijke tv met goede chemie tussen Emma & Maarten. Fijne slow tv #wortelboerenvanrossem — Tony Jansen (@tjdutch72) October 27, 2023



Onverwacht erg leuk! Het enorme verschil van jaren 50/60 en nu komt prachtig naar voren! #wortelboerenvanrossem — Koosje de Leeuw (@KoosjeL16941) October 26, 2023

In de volgende afleveringen staan thema’s als wonen, langer leven, vakanties en de middelbare school centraal. Of die even succesvol zijn als de debuutaflevering moet blijken, maar het publiek lijkt in ieder geval helemaal te zijn ingepakt door de twee presentatoren.

Je kijkt Wortelboer en Van Rossem terug via KIJK.

