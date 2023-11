Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Documentairemaakster vertelt bij Op1 over docu over extreemrechts: ‘Gaat niet om haat’

Sahar Meradji maakte de afgelopen tijd een docuserie over Nederlanders die worden getypeerd als extreemrechts. In de vierdelige tv-serie Eigen Volk Eerst gaat ze langs bij demonstraties en spreekt ze met extreemrechtse Nederlanders. Bij Op1 vertelde ze gisteren dat ze de mensen die bijvoorbeeld op de PVV stemmen nu beter begrijpt. „Het straatbeeld is erg veranderd in een korte tijd.”

In de serie probeert de Nederlandse documentairemaakster van Iraanse komaf een ongefilterd beeld van extreemrechtse mensen in Nederland te schetsen, zo zei ze gisteren aan tafel bij de talkshow. Gisteren was de eerste aflevering op tv, waarin kijkers een inkijkje kregen in hun denkwereld. Eerder maakte Sahar een indringende inkijk in het leven van mensen met een alcohol- en drugsverslaving en in het leven van probleemgezinnen.

„De AIVD waarschuwt ons al langer voor ‘een groot gevaar’. Maar we moeten samen door. Wat helpt dan om elkaar beter te begrijpen?”, legde Sahar bij Op1 uit over waarom ze besloot de documentaire over extreemrechts voor omroep PowNed te maken.

Sahar kreeg meer begrip voor ‘extreemrechts’ tijdens maken van documentaire

Elkaar begrijpen is bij haar in ieder geval gelukt, zei ze. Door de gesprekken met extreemrechtse Nederlanders heeft ze meer begrip voor hen gekregen. „Ja, ik ben verrast op heel veel punten. Een van de dingen die ik heb geleerd is dat het deze mensen helemaal niet gaat om de haat jegens een ander of het andere.”

Ze ontdekte dat het ze om iets anders ging, namelijk ‘het beschermen van het Nederlandse’. „Dat is iets wat zij liefhebben. Het begint bij het borgen van dat wat zij kennen uit hun jeugd. Ze zijn bang om dat te verliezen. Niet alleen nostalgie, maar ook richting de toekomst”, legt ze uit.

‘In het straatbeeld is veel veranderd in hele korte tijd’

„In het straatbeeld is veel veranderd in een hele korte tijd. Je zit op het terras en je wordt aangesproken in het Engels. Op sommige scholen mag geen varkensvlees meer binnenkomen”, geeft ze twee voorbeelden. „Voor sommige mensen is dat een enorm contrast met wat zij gewend zijn.”

De documentairemaakster ging naar een Pim Fortuyn-herdenking in Rotterdam, waar ze een gedicht oplas van iemand die ‘haar land terug wil’. „Ik dacht eigenlijk: als je dit nou vorige week had voorgelezen, dan hadden we nog gezegd dat de PVV gaat winnen”, zei presentator Jort Kelder tegen haar.

„Nou, dat is wel een reden geweest waarom ik dit niet voor de verkiezingen op tv wilde”, zei Sahar. „Ik denk dat niemand dat een goed idee vond.” Ze wilde namelijk niet dat het ongefilterde beeld werd gezien als promotie. „We hebben daarom besloten dat dit moment beter is. Het gaat er niet om een kiezer te veranderen, het gaat om het krijgen van inzicht in waarom.”

Bekijk de eerste aflevering van Eigen Volk Eerst hier terug. De overige afleveringen van de docu-serie zijn de komende drie weken elke maandagavond te zien op NPO3.

