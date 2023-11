Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Diepe buiging’ van kijkers voor agent die breekt in Bureau Rotterdam: ‘Ik weet het gewoon niet’

Dat het leven als agent in Rotterdam nogal onvoorspelbaar is, blijkt iedere aflevering weer in Bureau Rotterdam. Honderdduizenden kijkers zagen gisteravond hoe één van de agenten in het programma in tranen uitbarst. Dat kon op veel sympathie van kijkers rekenen.

De uitzendingen van Bureau Rotterdam, waarin Ewout Genemans meeloopt met de Rotterdamse politie, maken wekelijks heel wat los bij het publiek. Ewout Genemans loopt in zijn programma mee met de Rotterdamse politie en is aanwezig bij onder meer een aanhouding van dronken ouders met twee kinderen in de auto. Vorige week zagen kijkers nog hoe twee tieners op de vluchtstrook van de snelweg bezig waren met het maken van een TikTok-filmpje.

Deze week werd het een van de agenten ook even te veel. Zo kwam er een melding van een schietpartij binnen en trof het politieteam een neergeschoten man aan op de stoep. De agenten treffen de man als eerst aan en verlenen eerste hulp.

‘Niet zo soepel’ in Bureau Rotterdam

Als Genemans agent Nadia in Bureau Rotterdam vraagt wat ze ervan vond om zo nauw bij het verzorgen van het slachtoffer betrokken te zijn, blijft ze op de vlakte. „Ik moet zeggen dat ik niet zo goed wist hoe ik hem moest helpen. Het ging allemaal niet zo soepel. Het incident zelf hoort er een beetje bij”, zegt ze over de schietpartij. „Dit is de eerste keer dat ik zelf zo dicht bij het slachtoffer ben van een schietpartij. Eens moet de eerste keer zijn.”

Tranen

Even later blijkt dat het haar meer doet dan ze aan Genemans laat merken. „Ik vind het gewoon kut dit. Ik heb dit nog nooit gehad”, zegt ze in tranen tegen een collega. „Dat ik gewoon teringhard sta te ouwehouren, maar dat ik eigenlijk helemaal niet weet wat ik moet doen. Ik baal ervan. Mensen verwachten iets van je, maar ik dacht: ik weet het gewoon niet.”

Dat kijkers ook die kant van een agent te zien krijgen, kan rekenen op sympathie. Op X laten veel ontroerde kijkers hun sympathie blijken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Respect voor Nadia, Joyce en al hun collega’s kwetsbaar opstellen op TV. Heel sterk. Diepe buiging #bureaurotterdam — 8R4M V4N D3R 9R03F (@Bram_zelf) November 14, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En zo zie je maar… agenten zijn ook mensen! ♥️ #BureauRotterdam — Anna Tiecken (@AnnaTiecken) November 14, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mooi op te zien dat Nadia zich zo ‘kwetsbaar’ opstelt. Kan me niet voorstellen hoe dit werk moet zijn, niets meer dan respect. #bureaurotterdam #videoland — Iadoreme (@iAdoremes) November 14, 2023

Je kunt Bureau Rotterdam terugkijken via Videoland.

Reacties