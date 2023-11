Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

B&B Vol Liefde-Ruud doet tweede poging in Winter Vol Liefde

Het zat de 56-jarige Ruud niet mee in B&B Vol Liefde. In het tweede seizoen van het populaire programma ontmoette hij Astrid, maar de ontmoeting liep uiteindelijk op niets uit. Tijd voor Ruud om het opnieuw te proberen, maar nu in het programma Winter Vol Liefde, waarin Nederlandse vrijgezellen die geëmigreerd zijn naar winterse gebieden op zoek naar liefdesgeluk.

Ruud koestert de droom om samen met een nieuwe geliefde te emigreren naar Oostenrijk.

Ruud wil Oostenrijk-droom niet alleen vervullen

In het tweede seizoen van B&B Vol Liefde was te zien hoe Ruud helemaal afreisde naar Oostenrijk voor de B&B-eigenaresse Astrid. Ze hadden samen heel veel lol, maar het liep uiteindelijk op niets uit. Astrid viel als een blok voor Harmjan, met wie ze vervolgens ook besloot het huwelijksbootje in te stappen. Een zure appel voor Ruud, maar inmiddels kan hij met opgeheven schouders weer naar de toekomst kijken.

En die toekomst wil hij graag met iemand delen. In de wintermaanden werkt de 56-jarige skiliftbediende in het winterse Kleinwalsertal. In de andere seizoenen werkt hij in Nederland als skileraar in een indoor skihal. Maar zijn droom blijft om zijn ski-avontuur voort te zetten in Oostenrijk. „Het is een land waar ik verliefd op geworden ben”, vertelt Ruud in een interview met RTL Boulevard.

Hij wil deze droom echter niet alleen vervullen. Daarom is hij op zoek naar een zelfstandige vrouw met humor, die daarnaast ook sportief is en hem kan uitdagen. „Toch wel wat dingetjes die erbij komen kijken, maar die zullen er toch wel zijn?”

Winter Vol Liefde

18 december is de aftrap van het debuutseizoen van Winter Vol Liefde. Het programma is op RTL4 en streamingdienst Videoland te zien. Jeroen Kijk in de Vegte gaat de voice-over verzorgen van de wintereditie. Naast Ruud doen er nog meer singles mee aan het programma, waaronder de 26-jarige Benjamin, die op 2000 meter hoogte woont in een skigebied in Zwitserland en binnenkort een boetiekhotel overneemt. Ook voor de avonturen van de 29-jarige Saul reist de cameraploeg af naar Zwitserland, waar hij samen met zijn vijf broers een makelaarsbedrijf heeft.

De 55-jarige Marco woont in het betoverende Noorwegen, waar hij een boetiekhotel met tuin en kampvuurplaatsen runt. De 43-jarige Guido vertoeft midden in de ongerepte natuur van Zweeds Lapland en runt zijn eigen kampeerterrein. Tot slot is er de 51-jarige Edith. Ze woont samen met haar 14-jarige zoon in Tirol, waar ze een appartement verhuurt en glamping-chalets verkoopt.

