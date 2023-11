Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stembureau in opschudding: stemmenteller kotste over VVD-lijst

Er zijn mensen heel blij met de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Er zijn mensen heel verdrietig om de uitslag. Maar er letterlijk ziek van worden? In een stembureau in Weesp werd een stembureau-lid misselijk en die kotste vervolgens op de VVD.

Het klinkt als een grap, maar als we het verslag van de voorzitter van stembureau 793 in een sporthal in Weesp moeten geloven, klinkt het vrij serieus. Daar werd een stemmenteller onwel. „En heeft over partij 1 (VVD) overgegeven en is naar huis gegaan”, zo valt in het proces-verbaal te lezen.

❓ Wat is een proces-verbaal? Nadat de stemmen zijn uitgebracht en geteld, sluit het stembureau. Elk bureau (vaak de voorzitter) maakt een proces-verbaal. Daarin doen de stembureauleden verslag van het verloop van de stemming en de telling van de stemmen. Het is de weergave waarin de voorzitter uitlegt wat er die dag in zijn of haar aanwezigheid is gebeurd in het stembureau. De processen-verbaal van alle stembureaus worden doorgestuurd naar een controlerende partij die nagaat of de verkiezing correct is verlopen.

‘Onwel geworden en over partij 1 (VVD) overgegeven’

Het is alweer bijna een week geleden dat we met z’n allen naar de stembus mochten, maar de verkiezingen houden de gemoederen nog flink bezig. En dat zal de komende weken ook nog wel zijn. Zo is er veel te doen om de verkenner en om de beslissing van de VVD om niet mee te willen regeren.

En ook uit de processen-verbaal – die voor iedereen openbaar zijn – kun je de nodige bijzonderheden halen. Zo deelde Nicole Temmink, zelf Tweede Kamerlid voor de SP, een opvallende onregelmatigheid in een stembureau. „In één stembureau werd een stemmenteller letterlijk ziek van de uitslag en kotste over de VVD”, schrijft ze op X.

Of de stemmenteller daadwerkelijk onwel werd van de uitslag, dat lijkt onwaarschijnlijk. Het is niet bekend hoe de persoon precies over één enkele partij kon overgeven.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In één stembureau werd een stemmenteller letterlijk ziek van de uitslag en kotste over de VVD pic.twitter.com/tHUK3STulZ — Nicole Temmink (@NicoleTemmink) November 27, 2023

Dit viel ook op in stembureau

Wie andere onregelmatigheden en bijzonderheden in stembureaus erbij pakt, valt op dat veel mensen niet hun envelop met stempas meenamen naar het stembureau, maar de kandidatenlijst. „Veel mensen kwamen met verkeerde envelop met alleen lijst en geen stempas”, zo valt in bijna de helft van de processen-verbaal van de stembureaus in en rond Amsterdam te lezen.

Bij sommige bureaus ging het om tientallen kiezers die dezelfde fout maakten. Ook bureaus in de rest van het land kwamen veelvuldig stemmers tegen zonder de benodigde papieren.

Reacties