Johan Derksen reageert op ‘naaktfoto’s’: ‘Hebben we zelf aangeleverd’

Met de 74-jarige Johan Derksen werd zaterdag nogal de spot gedreven in het NPO-programma Even Tot Hier. Van Derksen werden gephotoshopte naaktbeelden getoond, als een reactie op het ‘snikkelfilmpje’ dat vaak in Vandaag Inside voorbij komt. „Ik kan er wel om lachen”, reageerde Derksen gisteravond in Vandaag Inside.

„Wij zijn toch de koningen van de satire.”

‘Foto’s hebben we zelf aangeleverd’

In de aflevering van zaterdag van Even Tot Hier, het Nederlandse satirische actualiteitenprogramma, dreef het presentatieduo Niels van der Laan en Jeroen Woe de spot met de heren van Vandaag Inside. Als reactie op een internetfilmpje dat vaak in het SBS-programma wordt getoond, het welbekende snikkelfilmpje, waren ‘naaktfoto’s’ te zien van Derksen en collega René van der Gijp. Op de foto’s is het presentatieduo naakt te zien, leunend in de deuropening.

„Die foto’s hebben we zelf aangeleverd”, grapt Derksen twee dagen later aan de Vandaag Inside-tafel. Met de foto’s heeft de tv-analist geen moeite, al geeft hij wel aan dat andere bekende Nederlanders het waarschijnlijk minder leuk hadden gevonden. „Al die engerds in de tv-wereld zouden nu een verhaal houden van: ‘Maar ik heb ook kinderen die naar school gaan en die zien dit ook’. Nou, mijn kinderen hebben blauw gelegen.”

Ook Van der Gijp kan lachen om de foto’s. „Het lijkt toch nergens op.”

Derksen vindt snikkelfilmpje ‘ordinair’

Eerder deze maand gaf Derksen nog aan inmiddels de herhalingen van sommige grappige video’s, waaronder het snikkelfilmpje, „vervelend” te vinden. „Ik vind dat de herhalingen… Ik vind het een beetje vervelend worden. Kijk, zo’n filmpje moet je wel om glimlachen hoor, maar ik heb hem nu honderd keer gezien”, maakte hij destijds duidelijk.

„Weet je wat mij stoort? Je zit hier met z’n vieren en dan ben je voor de buitenwereld met z’n vieren verantwoordelijk voor een programma. En ik zou niet kiezen voor elke dag die vent met die grote snikkel”, vervolgde hij. „Daar zou ik niet elke dag voor kiezen. Hij komt altijd weer langs en je zegt er wat van en je gaat zitten en daar komt hij weer, dus die hele eindredactie trekt zich er geen reet van aan. Dan denk ik: ik zit hier 25 jaar en ik mag ook mijn mening geven. Ik vind het ordinair en plat.”

Vandaag Inside terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.

